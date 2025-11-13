Ariana Grande protagonizó un momento lleno de tensión durante el estreno asiático de Wicked: For Good en Singapur.

La cantante y actriz, quien da vida a Glinda en la esperada secuela dirigida por Jon M. Chu, fue sorprendida por un admirador que irrumpió en la alfombra verde del evento realizado la noche del jueves 13 de noviembre en Universal Studios Singapore.

Afortunadamente, su compañera de reparto, Cynthia Erivo, reaccionó de inmediato para resguardarla. El gesto de la intérprete fue elogiado en redes sociales, donde circulan videos del incidente.

Fan se abalanza sobre Ariana Grande y Cynthia Erivo la defiende | VIDEO

Ariana Grande se encontraba saludando al público junto a Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el director Jon M. Chu cuando un hombre, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos, saltó la valla de seguridad y corrió directamente hacia ella.

El sujeto logró acercarse a la cantante de “One Last Time”, la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí, mientras ella intentaba liberarse. En ese momento, Cynthia Erivo, quien interpreta a la Bruja del Oeste en la saga inspirada en El mago de Oz, corrió para interponerse entre el hombre y su compañera.

Cynthia Erivo representándonos pic.twitter.com/lIn3pbG9i1 — Ariana Grande Spain ☀️ (@AGrandeSP) November 13, 2025

Según los testigos y las grabaciones que fueron difundidas rápidamente en redes sociales, la actriz le gritó para que se apartara, mientras el personal de seguridad acudía a retirar al intruso.

Por su parte, Michelle Yeoh se acercó para consolar a Ariana Grande, quien se mostró visiblemente alterada por el incidente.

Internautas han expresado su solidaridad con la actriz y cantante, además de considerar la acción del fan como una invasión al espacio personal. Sobre la actitud protectora de Cynthia Erivo, han comentado que el gesto demuestra la profunda amistad que han desarrollado las protagonistas de Wicked: For Good.

Hasta el momento, Ariana Grande no ha emitido declaraciones al respecto, pero se sabe que se encuentra en buen estado.

¡Ariana Grande vivió un momento de tensión! 😱

💚🩷Durante la premiere de "Wicked: Part 2" en Singapur, un fan logró burlar a la seguridad y corrió hacia Ariana Grande, lo que asustó a la cantante, así como a los demás miembros del elenco como Michelle Yeoh y Jeff Goldblum; sin… pic.twitter.com/fP8hmnlf2d — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 13, 2025

¿Cuándo se estrena Wicked: For Good en México?

La secuela Wicked: For Good (también llamda por los fans como Wicked 2) tiene fecha de estreno confirmada para México el próximo 21 de noviembre de 2025. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que Ariana Grande asistirá a la premiere.

En cambio, para promocionar la cinta se realizó el 30 de octubre un evento llamado Fiesta de Disfraces Mágica y Malvada de Wicked: For Good, que fue conducido por las influencers mexicanas Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres.