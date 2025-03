Ariana Grande y Cynthia Erivo abren los Oscars 2025, deslumbran a todos | VIDEO

Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbraron con su presentación en el escenario, dejando encantados a todos los asistentes de la ceremonia de la edición 97 de los Premios Oscar.

Así fue el incríble show de las actrices y cantantes en Hollywood. Checa el video.

Esta fue la apertura de los Oscars 2025:

Las protagonistas de Wicked interpretaron el tema "Somewhere over the rainbow", una canción de la cinta original de El Mago de Oz.

El performance incluyó “Home” y “Defying Gravity”, de la misma cinta.

#Oscars: Ariana Grande canta “Somewhere Over The Rainbow” para dar inicio a la premiación ✨ pic.twitter.com/X6Fut81T4Q — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 3, 2025

Cynthia Erivo and Ariana Grande open the #Oscars. pic.twitter.com/PbT7AKQu9p — Film Updates (@FilmUpdates) March 3, 2025

Las actrices están nominadas a los Oscars 2025, en la categoría Mejor Actriz para Cynthia Erivo y Mejor Actriz de Reparto para Ariana Grande.

Además de sus nominaciones individuales, Wicked fue reconocida en categorías técnicas como Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Edición.

La presencia de Erivo y Grande en los Oscar subrayó el impacto cultural de Wicked. La película, dirigida por Jon M. Chu, ha sido aclamada por su narrativa profunda y visualmente impresionante, consolidándose como una de las producciones más destacadas del año y la favorita para ganar en los Premios de la Academia.

La actuación de Cynthia Erivo como Elphaba y la de Ariana Grande como Glinda han sido elogiadas por su profundidad y complejidad, contribuyendo al éxito y reconocimiento de la película en múltiples premiaciones.