Su novia silenciosa: ¿Dónde ver el drama chino viral?

El drama Su novia silenciosa, también conocido como La Esposa Muda o The Silent Wife en inglés, es una historia que ha cautivado al público en redes sociales desde hace varios días.

Conoce de qué trata y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata Su novia silenciosa o La Esposa Muda?

En Su novia silenciosa, La Esposa Muda o La Esposa Silenciosa, Shen Chiyan, director general que sufre amnesia, confunde a su esposa muda, Song Qinian, con su secretaria y la utiliza como respaldo de sangre para la mujer que idealiza en sus recuerdos.

Incapaz de hablar, Song Qinian intenta ayudarlo a recuperar la memoria, pero sus esfuerzos fracasan. Cuando la figura idealizada despierta, trama destruir la familia de Song, sumiéndola en dolor y pérdida.

Bajo la presión de la traición, el colapso del amor y la muerte de un ser querido, la esposa muda encuentra la fuerza para romper su silencio y finalmente recuperar la voz que le había sido arrebatada.

Su novia silenciosa o La Esposa Muda ı Foto: Especial

Su novia silenciosa o La Esposa Muda: ¿Dónde ver el drama chino viral?

Su novia silenciosa, La Esposa Muda o La Esposa Silenciosa, es un drama chino en formato vertical que está disponible en YouTube en forma de película.

Aunque esta serie fue creada originalmente en idioma chino, se han compartido varias versiones en con subtítulos en español y con audio doblado, por lo que es accesible para el público hispanohablante.

Otra opción para ver la historia de venganza e intriga que se volvió viral en redes sociales es TikTok y Facebook, donde han sido publicados algunos fragmentos.

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