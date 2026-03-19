Su esposo soy yo, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Su esposo soy yo es un drama chino en el que una mujer es traicionada por su esposo y decide retomar su lugar, ahora junto al hombre que supera a su ex por mucho.

¿De qué trata Su esposo soy yo?

Su esposo soy yo sigue la historia de Luisa, quien se enfrentó de frente a la traición más repugnante de su marido, Pedro. Y él incluso tuvo la audacia de justificarse porque ella “no podría darle un hijo”.

Su esposo soy yo ı Foto: Especial

Esa misma noche, Luisa marcó un número al que nadie se atrevía a llamar. Un nombre que era a la vez ley y amenaza. Aceptó un nuevo matrimonio. Con el hombre más poderoso de todos.

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El reencuentro se produjo de la forma más cruel: el día de su boda. Pedro llegó demasiado tarde. Con los ojos rojos, el orgullo destrozado. Delante de todos, cayó de rodillas. Ella retrocedió un paso, creando distancia.

Y, en el movimiento, cayó justo sobre el pecho del hombre que estaba detrás de ella. Unos brazos firmes la rodearon por la cintura. La posesión fue silenciosa, absoluta. El hombre más rico la atrajo hacia sí y mostró que siempre la apoyaría.

¿Dónde ver Su esposo soy yo?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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