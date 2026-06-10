El día que trajo a su amante a casa, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El día que trajo a su amante a casa es un drama chino en el que una mujer sufre la traición de su esposo con su bebé de meses y decide superar la situación.

¿De qué trata El día que trajo a su amante a casa?

El día que trajo a su amante a casa sigue la historia de Lucía Solís, quien durante siete años, dirigió un imperio empresarial desde las sombras y se hizo llamar ama de casa.

El día que trajo a su amante a casa ı Foto: Especial

Renunció a su nombre, a su posición y, finalmente, a su salud para apoyar a un marido que la necesitaba más de lo que admitía, incluso cuidándolo con todas sus fuerzas durante una enfermedad casi mortal.

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El día en que su hijo pequeño cumplió cien días, Danilo Guzmán entró por la puerta con su amante y el niño, acompañado por sus padres, y le ofreció a Lucía una opción: aceptarlos bajo su techo y seguir administrando la casa, o marcharse sin su hijo.

¿Dónde ver El día que trajo a su amante a casa?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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