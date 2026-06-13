Ella es la influencer confundida con Sabrina Carpenter en la inauguración del Mundial

La inauguración del Mundial 2026 en México reunió en la capital del país a varias personalidades de la música y el espectáculo, y una de las celebridades más sonadas del día fue Sabrina Carpenter.

Videos y fotos difundidos en redes sociales mostraban a una joven que supuestamente era la intérprete de “Manchild” paseando por las calles de la CDMX junto a un hombre que usaba una botarga de hot-dog. Algunos usuarios señalaron en ese momento que se trataba de una imitadora debido al gran parecido a la cantante estadounidense.

A días de este suceso que causó revuelo, por fin sabemos la identidad de la joven que fue confundida con Sabrina Carpenter.

¿Sabrina Carpenter vino a la inauguración del Mundial de México?

Desde el 10 de junio comenzaron a circular imágenes de una joven bajita y rubia que caminaba por Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital mexicana. Usuarios de redes sociales señalaron que se trataba de la cantante Sabrina Carpenter.

La mujer, que iba vestida con un estilo similar al de la artista, fue abordada por seguidores que le pidieron fotos y la acompañaron en su recorrido. Incluso se le vio en una taquería y más tarde rumbo al estadio, en compañía de un hombre disfrazado de hot-dog.

#SabrinaCarpenter sorprendió al ser vista caminando por Paseo de la Reforma en la #CDMX acompañada de #JuanpaZurita vestido de hot dog. pic.twitter.com/wAR02uxexG — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) June 11, 2026

Redes sociales se llenaron de comentarios y memes, con usuarios que aseguraban haber visto a la intérprete de “Espresso”. Sin embargo, pronto surgieron dudas, pues el rostro de la joven no coincidía del todo con el de la artista, y la propia Sabrina Carpenter no publicó nada en sus cuentas oficiales sobre estar en México.

Ella es la influencer confundida con Sabrina Carpenter en inauguración del Mundial

Finalmente, tras días de especulación, se descubrió que la joven que fue confundida con Sabrina Carpenter en la inauguración del Mundial, en CDMX, es una influencer. Se trata de Cheyenne Moles, de 30 años, creadora de contenido fitness originaria de Estados Unidos.

El cabello rubio en capas, la estatura y el estilo de vestir de la artista y la influencer son muy parecidos, por lo que es natural que haya sido confundida con Carpenter.

Sabrina Carpenter y Cheyenne Moles ı Foto: IG sabrinacarpenter/cheyennemoles_5

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