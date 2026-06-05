Madonna convierte el Times Square en fiesta

La cantante convocó a fans de todas las edades con su show sorpresa.

LA REINA DEL POP está de vuelta. Madonna ayer paró la rutina habitual del Times Square, en Manhattan, Estados Unidos, para poner a bailar a todos al ritmo de varios de sus éxitos y canciones nuevas, como “Get Together”, “Hung Up” y “Feel So Free”. Fue un concierto sorpresa en el que presentó su nuevo disco Confessions II y convirtió el famoso cruce en una pista de baile.

Mientras fans esperaban su aparición en el corazón de Nueva York, en el balcón de una de las pantallas, la estrella apareció cubierta por un velo rosa, que reflejaba la imagen de la portada de su disco. Enseguida se lo quitó para dejar al descubierto su atuendo plateado con rosa.

LA ESTRELLA del pop, ayer en el Times Square, en Manhattan ı Foto: Reuters

El Tip: El Times Square también ha contado con importantes shows de Shakira y Paul McCartney.

Estuvo acompañada de un DJ. Además, en la presentación hubo bailarines haciendo espectaculares coreografías, tanto en la avenida como en el escenario que se montó. Interpretaron desde voguing hasta danzas urbanas.

El corazón de “La ciudad que nunca duerme” se convirtió en una gran fiesta, fans también sacaban sus mejores pasos y se instaló una bola disco. Seguidores de todas las edades aprovecharon para grabar videos del momento.

La intérprete también cantó “Bring Your Love”, en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter. Otra de las sorpresas fue la presentación oficial del sencillo “Love Sensation”, el cual forma parte de su próximo álbum, una secuela del emblemático Confessions on a Dance Floor, de 2005.

LA ESTRELLA del pop, ayer en el Times Square, en Manhattan ı Foto: Reuters

La actuación fue en colaboración con la aplicación de citas Grindr con motivo del arranque del mes del Orgullo LGBTQ+, por lo que durante el show de media hora de Madonna se proyectaron imágenes de las históricas protestas del Orgullo a lo largo de décadas, en pantallas gigantes.

“¡Gracias por venir, los quiero, feliz Orgullo!”, expresó la Reina del Pop, quien demostró por qué sigue siendo un referente musical.

El material discográfico Confessions II, que ha generado gran expectativa, lo lanzará el próximo 3 de julio. Por lo pronto, hoy hará una presentación oficial en el Festival de Tribeca, donde proyectará un corto de 10 minutos de los primeros temas del álbum.