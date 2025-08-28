Ariana Grande tour 2026: ¿Cuándo regresa a México?

La famosa cantante estadounidense Ariana Grande anunció su regreso a los escenarios en el 2026 con el The Eternal Sunshine tour. La noticia causó revuelo en redes sociales, pues los fans de la intérprete de “7 rings” lleva casi seis años sin celebrar un concierto.

A través de su cuenta de Instagram la también actriz escribió: “Nos vemos el próximo año”. La publicación revela las fechas en las que se presentará y, a horas de ser compartida, ya acumuló más de dos millones de Me gustas.

Este tour estará dedicado a su más reciente álbum titulado Eternal Sunshine, lanzado en 2024. Entre las canciones del disco se encuentran “Bye”, “Don’t wanna break up again” y “Supernatural”.

De acuerdo con Ariana Grande, su inspiración para nombrar esta producción musical fue la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind en inglés), protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet.

Ariana Grande tour 2026: Fechas

La cantante y empresaria originaria de Florida, Ariana Grande, anunció que deleitará al público con 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California, EU.

Estas son las fechas y las ciudades en las que habrá conciertos del The Eternal Sunshine tour en 2026:

Oakland: 6 y 9 de junio

Los Ángeles: 13, 14, 17, 19 de junio

Austin: 24 y 26 de junio

Sunrise: 30 de junio y 2 de julio

Atlanta: 6 y 8 de julio

Brooklyn: 12, 13, 16 y 18 de julio

Boston 22 y 24 de julio

Montreal: 28 y 30 de julio

Chicago: 3 y 5 de agosto

Londres: 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto

Venta de boletos

Los boletos para los conciertos de Ariana Grande saldrán en venta general a partir del próximo 10 de septiembre.

¿Cuándo regresa a México Ariana Grande?

Las fechas publicadas por Ariana Grande no incluyen a México. Sin embargo, en redes sociales algunas páginas de fans afirman que el equipo de la cantante está en negociaciones para incluir en la gira de 2026 al país.

Además, se especula que México sería el único país de Latinoamérica al que la intérprete incluiría en el The Eternal Sunshine tour de 2026.

No obstante, hasta el momento, no se ha confirmado nada, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Ariana para conocer de inmediato cualquier ajuste de fechas y que puedas adquierir tus entradas.