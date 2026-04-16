La saga cómica de los Fockers, que inició con con Meet the Parents —Los padres de mi esposa en español— en el año 2000, regresa este 2026 con una nueva entrega que seguramente captará la atención de las generaciones más jóvenes.

La película nueva película La nueva Focker, incorpora a la cantante y actriz Ariana Grande como uno de los rostros principales, lo que ha causado gran emoción en redes sociales. La historia mezcla humor familiar con enredos románticos y ya tiene fecha de estreno en cines; en La Razón te contamos.

Ariana Grande es La nueva Focker 2026: ¿Cuándo se estrena la película?

Paramount Pictures confirmó que La nueva Focker llegará a los cines el 26 de noviembre de 2026. La cinta es sumamente atractiva para las familias y los fanáticos de la comedia.

Ariana Grande, quien ya ha demostrado su talento actoral en proyectos como Victorious y más recientemente en Wicked, se suma al elenco como la nueva integrante de la peculiar familia Focker.

La campaña de promoción de la cinta La nueva Focker ya comenzó en redes sociales, donde se han compartido imágenes y adelantos que muestran a la artista en situaciones cómicas junto a rostros clásicos de la franquicia como Robert de Niro y Ben Stiller.

Poster de La nueva Focker ı Foto: X @ParamountMexico

¿De qué trata la película La nueva Focker?

La trama de La nueva Focker gira en torno a la llegada de un nuevo miembro a la familia Focker, Olivia Jones, papel interpretado por Ariana Grande, quien se enfrenta a las excentricidades y dinámicas caóticas que caracterizan a este clan.

Olivia es la novia de Henry Focker, y futura prometida, pero Greg (Ben Stiller) desconfía de ella y asegura que es una manipuladora. A partir de esto, los Focker ponen a prueba el romance de la joven pareja.

La historia mezcla enredos familiares, malentendidos románticos y situaciones absurdas que mantienen el tono clásico de la saga, pero con un enfoque contemporáneo que atraerá a nuevas generaciones.

Tráiler de La nueva Focker

Si aún no has visto el tráiler de La nueva Focker publicado por Paramount, te lo compartimos a continuación:

El Círculo de Confianza acaba de crecer. #LaNuevaFocker llega a los cines este 26 de noviembre. pic.twitter.com/RqP852Pmtb — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) April 16, 2026