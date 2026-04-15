Animadores de Avatar: La leyenda de Aang reaccionan a la filtración de la película completa

La película de Avatar: La Leyenda de Aang fue filtrada hace un par de días y millones de personas ya han visto la cinta completa por un error que ha generado gran polémica, pues se trataba de uno de los proyectos más esperados entre los fans de la animación.

En redes sociales ya circulan varias escenas de la película e incluso la cinta completa y aunque muchos piden que no la vean de forma ilegal, la realidad es que millones ya lo han hecho.

The full movie for ‘Avatar: Aang, The Last Airbender’ has leaked on Twitter (X)



• Paramount is issuing DMCA takedowns — but the leaks have amassed nearly 10M views



• The film doesn't officially release for 6 months pic.twitter.com/XgscJLDHWW — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 14, 2026

Ahora, un animador salió a hablar de la filtración de Avatar: La Leyenda de Aang. En ese sentido, el creativo se mostró destrozado por el error que resultó en que los fans vieran el filme de manera ilegal.

“Trabajamos en la película de Aang por años con la expectativa de que celebraríamos nuestro trabajo duro en cines... Solo para ver a personas filtrar la película y pasar las escenas en Twitter como dulces...”, lamentó uno.

Además, señaló: “No me gusta ver que la gente use la pésima decisión de Paramount de retirar la película de los cines para justificar su filtración. Entiendo perfectamente que no quieran pagar por Paramount+, pero piratear la película después de su estreno habría sido un poco mejor que esto. Esto es una falta de respeto enorme hacia todo el trabajo que los artistas realizaron”.

Animators on The Legend of Aang: The Last Airbender movie that has been leaked have spoken out about the ordeal online



“Please support the actual release as well so we can make more movies” pic.twitter.com/2vIFgC3dOp — Dexerto (@Dexerto) April 15, 2026

La artista visual Ana Kong, quien también trabajó en el proyecto, mencionó: “Se siente bastante terrible. La única razón por la que la película se ve tan bien es porque hubo mucha pasión dirigida en hacer un momento especial para ATLA. Apoyen el verdadero estreno para que podamos hacer más películas”, pidió.

Hay que mencionar que, al momento, se tiene una cifra de 10 millones de personas que ya vieron el filme de manera ilegal, por lo que ya no hay manera de revertir las cosas.

En abril de 2026, la película animada completa se filtró en internet, y usuarios de redes sociales la compartieron en plataformas como X y Facebook. El responsable de la filtración inicial afirmó que Nickelodeon se la había enviado por correo electrónico “por error” en una publicación viral en X, que estuvo disponible durante casi 12 horas antes de ser eliminada por infracción de derechos de autor.