Bad Bunny destrona a Taylor Swift

La temporada navideña ha llegado, y con ella, un regalo para los fanáticos de los datos de fin de año y el marketing: ¡Spotify Wrapped está aquí! Y el superastro puertorriqueño Bad Bunny fue el artista más reproducido por cuarta vez, destronando a Taylor Swift.

Acumuló más de 19 mil 800 millones de reproducciones. Le siguen Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish, en ese orden.

Durante los últimos dos años, la estadounidense había tenido el primer lugar a nivel mundial, reclamándolo en 2023 y manteniéndolo en 2024, luego de destronar a Bad Bunny. El artista urbano mantuvo el codiciado título durante tres años consecutivos, comenzando en 2020. Ahora, está de vuelta en la cima del ranking.

En Estados Unidos, la lista de artistas más reproducidos es similar: Taylor Swift lidera, seguida por Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny está en quinto lugar.

El álbum más reproducido a nivel mundial fue, por supuesto, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de KPop Demon Hunters y tres lanzamientos de 2024: Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA, de SZA y Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter, en ese orden.

En Estados Unidos, difiere ligeramente. El álbum más reproducido es I’m The Problem, de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de KPop Demon Hunters y GNX, del aclamado Kendrick Lamar.

A nivel mundial, el título de la canción más reproducida es para la colaboración de Bruno Mars y Lady Gaga, “Die with a Smile”, que acumuló más de mil 700 millones de reproducciones. Luego sigue “Birds of a Feather”, de Eilish, “APT.” de Mars y Rosé, “Ordinary”, de Alex Warren y “DtMF”, de Bad Bunny.

“Luther” de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos.