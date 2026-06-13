Show gratis de Danny Ocean en CDMX: Fecha, lugar y hora

Luego de su participación en la inauguración del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, el cantante y productor venezolano Danny Ocean pondrá a bailar y cantar a sus fans con una sorpresa muy especial.

El intérprete de éxitos como “Me Rehúso”, “Vitamina” y “Veneno”, anunció este sábado que dará un pequeño show completamente gratis en la capital, aprovechando su estancia en el país azteca.

Si quieres saber el día, la hora y el lugar en el que se realizará este evento irrepetible, en La Razón de México te contamos todos los detalles.

Danny Ocean anuncia show gratis en CDMX: Fecha, lugar y hora

Danny Ocean anunció este sábado que dará un pequeño concierto gratuito en la Ciudad de México. La cita es el domingo 14 de junio de 2026, a las 5:00 pm, en el Jardín Pushkin.

“CUIDAD DE MEXICO Mañana Domingo a las 5pm voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaaatis!! Los que quieran llegarse, ya saben!! Nos vemos mañana“, escribió a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Danny Ocean.

Se espera que el cantante interprete sus mayores éxitos y que haya una gran afluencia, por lo que te recomendamos llegar al lugar con anticipación para alcanzar una buena vista. Del mismo modo, te sugerimos mantenerte pendiente de los cierres, manifestaciones y estado del clima para el domingo.

CUIDAD DE MEXICO🇲🇽 Mañana Domingo a las 5pm voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaaatis!! Los que quieran llegarse, ya saben!! Nos vemos mañana 🩵 — Danny Ocean (@Dannocean) June 13, 2026

¿Cómo llegar en transporte público al show de Danny Ocean en CDMX?

El concierto de Danny Ocean tendrá lugar en el Jardín Pushkin, que está ubicado en Av. Cuauhtémoc 104, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Se trata de un parque de acceso público y gratuito que está abierto las 24 horas.

El espacio de 19,600 m² con áreas verdes, juegos infantiles y espacios para mascotas.

Hay varias rutas para llegar usando transporte público:

Metro:

Línea 3 (color verde olivo), estación Niños Héroes, a unos minutos caminando del Parque Pushkin

Metrobús:

Línea 3 (color verde), estación Parque Pushkin, justo frente al lugar

Danny Ocean ofrecerá un show gratis en CDMX ı Foto: Captura de pantalla IG dannocean

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