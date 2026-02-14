El Malilla hace del Domo de Cobre un templo del reguetón

EL REGUETÓN mexicano vivió ayer una noche histórica con la presentación de El Malilla, quien se convirtió en el primer reguetonero nacional en ofrecer un concierto individual en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, reafirmando el crecimiento del movimiento urbano hecho en el país azteca.

El originario de Valle de Chalco, Estado de México, —quien en 2025 también fue headliner del Sonora Stage en Coachella— desató la euforia de miles de fans en el Domo de Cobre como parte de su gira Tu Maliante Bebé Tour. El show comenzó entre gritos ensordecedores que recibieron al artista, quien apareció vestido con pantalón y camisa roja de cuero. Abrió con temas que remontaron al público a los inicios de la carrera del intérprete como “Niña Santa” y “DM”, con un micrófono decorado con una caricatura suya con lentes.

El Tip: El cantante continúa su gira en ciudades como Saltillo, Monterrey, León, Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Cancún y Mérida.

El espectáculo subió de intensidad cuando un grupo de bailarinas encendieron la pista y el cantante reapareció con un look más urbano, desatando los primeros momentos de perreo. “Si te sientes orgulloso de ser mexicano, regálame un grito bien fuerte”, lanzó al público antes de interpretar “G-Low Kitty”, con miles de manos levantadas.

TE RECOMENDAMOS: Regreso memorable México loa 20 años de The Black Parade con My Chemical Romance

Temas como “Tiki” y “Azótame” hicieron vibrar el recinto y, al tiempo, el artista agradeció el apoyo de sus seguidores. Aunque el público coreaba “¡Que se encuere!”, El Malilla pidió paciencia: el espectáculo apenas comenzaba.

“Ustedes son pieza clave de este éxito, muchas gracias por estar aquí esta noche”, expresó emocionado.

Tras un breve receso, el grito unánime de “¡Pongan al Malilla!” anunció su regreso al escenario con “Mami Tú Remix”, acompañado por el puertorriqueño Hades, quien fue uno de los invitados de la noche. La lista de sorpresas continuó con la participación de Sir Speedy en la canción “Perro”.

La noche siguió elevando la energía con la aparición de Yerimua, con quien interpretó el éxito “Avión privado”, provocando uno de los momentos más eufóricos del concierto. También subieron al escenario Cachirula y LOOJAN para cantar “Baby Remix” y “Supreme”, mientras Eme Mala Fe se sumó para “Coronada”.

Al cierre de esta edición, el público aún esperaba escuchar temas como “De Rodillas”, “Vaquero” y “Desnúdate”, esta última junto a Big Metra, en una noche que confirmó la consolidación del reguetón mexa en los grandes escenarios y el crecimiento de El Malilla como un referente del género urbano en nuestro país.

Pero la noche no terminó ahí. Después del sold out del intérprete en Palacio de los Deportes, la fiesta continuó en Mr. Duck, un foro ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México que albergará al Malilla y a sus fans; es seguro que juntos festejaron su paso histórico por el Domo de Cobre y brindaron por más noches de perreo.