¿De dónde es Danny Ocean, el cantante que salió en la inauguración del Mundial 2026?

Este 11 de junio se llevó a cabo la inauguración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, y antes de que se realiazara el partido de México contra Sudáfrica, la afición pudo disfrutar de un show lleo de música y de baile.

La fiesta dentro y fuera del Estadio Ciudad de México llenó de alegría el ambiente futbolero, dejando ver que los hinchas mexicanos respaldan a la Selección Nacional este jueves.

Además de Lila Downs, Los Ángeles Azulez, Belinda y Shakira, en el escenario de la Copa del Mundo también se tuvo la presencia de Dany Ocean, quien estuvo acompañado de bailarinas con trajes típicos mexicanos.

Fue el ballet de Amalia Hernández quien acompañó a Danny Ocean durante su participación en la ceremonia inaugural, en la que cantó la canción Partidazo, la canción que dio a conocer poco antes de su presentación.

Vestido con un conjunto de piel color vino tinto frente a la estructura con forma de la Copa Mundial que se llevará el ganador del torneo de futbol, el cantante llenó de gran alegría el Estadio Ciudad de México.

¿De dónde es Danny Ocean?

Daniel Alejandro Morales Reyes, mejor conocido como Danny Ocean, es un cantante, compositor, productor y diseñador gráfico que nació el 5 de mayo de 1992 en Caracas, Venezuela.

El músico anunció hace cuatro semanas que formaría parte de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Futbol, y aseguró qe no podía creer la oportunida que le estaba brindando la FIFA.

Pese a que comenzó a utilizar su nombre artístico desde el 2001, Danny Ocean comenzó su carrera musical en un canal de YouTube en 2009, para posteriormente publicar sus primeros EP en 2014 y 2015 en plataformas digitales para que sus seguidores pudieran disfrutar de sus creaciones.

La carrera musical de Danny Ocean despegó a nivel internacional entre el 2016 y el 2018, cuando lanzó “Me rehúso”, el éxito que hizo bailar y cantar a muchas personas alrededor del mundo.

Este 2026 realizó su “Euro Tour Danny Ocean” durante febrero, mientras que en los últimos meses ha realizado presentaciones en Estados Unidos y México, dejando pendientes Suiza, España, Bélgica, Italia y Portugal.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.