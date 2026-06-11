Plantón de CNTE permanece en el Centro Histórico de la CDMX, pese a Fan Fest por Mundial 2026

El plantón que los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron en algunas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México sigue activo este jueves 11 de abril, mismo día de la inauguración del Mundial 2026 y de las actividades que se llevarań en el Zócalo, particularmente el Fan Fest.
Pese a que, el miércoles, integrantes de la CNTE llevaron a cabo una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el plantón y las actividades de protesta siguen vigentes este jueves.
Incluso, la sección IX de la CNTE convocó a una marcha desde Taxqueña hasta el Estadio Ciudad de México, sede de la ceremonia de inauguración del torneo y del juego inaugural, entre las selecciones de México y Sudáfrica.
Inauguración del Mundial 2026: se viven las largas filas para acceder al Fan Fest del Zócalo
Desde temprano, miles de aficionados se dieron cita en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, para esperar la apertura del Fan Fest en el Zócalo, es decir, el evento que transmitirá la inauguración del Mundial 2026 con una pantalla monumental.
Así, los aficionados vieron interrumpido su tránsito por las calles de esta zona de la capital debido a la presencia de los plantones y campamentos que la CNTE instaló sobre varios puntos, como 5 de Mayo y calles circundantes a la Plaza de la Constitución.
Durante las protestas que inició semanas atrás, la CNTE ha amagado con boicotear la celebración del Mundial 2026, e instalar marchas, plantones y bloqueos para evitar la celebración de los eventos, en caso de que sus demandas no fueran atendidas por el Gobierno.
Así, la Segob ha convocado a la CNTE a varias mesas de diálogo, siendo la última el miércoles 10 de junio, un día antes del inicio de las actividades.
Sin embargo, la CNTE salió de esta mesa sin acuerdos, sin una postura definida, pero con la primera de analizar las propuestas recibidas, las cuales, en última instancia, hubieran podido traducirse como un fin a los bloqueos.
No obstante, hasta la mañana de este jueves, los mismos siguen, y no hay una postura de la CNTE que indique que se pondrá fin a la huelga y manifestaciones.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el Fan Fest en el Zócalo se llevará a cabo conforme lo planeado, e indicó que el acceso será por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.
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