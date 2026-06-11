Acaban mesa sin acuerdo Segob y CNTE; latente, el boicot al Mundial

El noveno día de protesta consecutiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerró en un ambiente de incertidumbre, luego de que el magisterio salió de la mesa de diálogo que sostuvo con el Gobierno federal sin una postura definida y con el plan de analizar, en el transcurso de la madrugada, las ofertas que realizaron a sus demandas y valorar si cesa o mantiene su amago de boicotear el Mundial.

En la antesala de la inauguración de la justa deportiva internacional, también se dejó ver un desgaste al interior del magisterio, del que emanaron fricciones y cuestionamientos hacia los dirigentes de las secciones. Sobre ellos recayeron silbidos y sospechas de negociaciones a su conveniencia con las autoridades.

Policías y equipo antimotines resguardaban la entrada al AICM. ı Foto: Cuartoscuro

El plan inicial era tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, las y los docentes respondieron a la convocatoria para reunirse con los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

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Una parte del contingente se mantuvo en el plantón y en el bloqueo sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito, mientras que otro grupo copioso se trasladó hasta el edificio de la Segob, donde entró la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) a dialogar con las autoridades federales.

Mientras, dentro y fuera del AICM se desplegaron centenares de policías con cascos y escudos para blindar los accesos y la movilidad de la zona.

Antes del ingreso de la comisión de negociación, dirigentes de las diversas secciones advirtieron que, en caso de no recibir la respuesta esperada a sus demandas, como la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, reanudarían sus movilizaciones con miras a boicotear el torneo de futbol, porque esto “no termina hasta el último minuto”.

Tras más de cinco horas de reunión con los disidentes, interrumpida por un breve descanso, la CNUN salió ante la impaciente multitud, que durante todo ese tiempo no dejó de externar su inconformidad con la Federación.

El Dato: Con la ley del ISSSTE-2007, se estableció un modelo de cuentas individuales administradas por las Afores, similar al que desde 1997 opera para los trabajadores del IMSS.

La secretaria general de la Sección XVIII de Michoacán, Eva Hinojosa Tera, afirmó que el magisterio escuchó con atención las ofertas de las autoridades, pero omitió dar detalles, ya que la prioridad era exponer los planteamientos ante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, que inició sesión a las 20:00 horas y que, se estimó, tendría una respuesta pasada la medianoche.

Únicamente, señaló, una de las respuestas comprometidas es que habrá cambios al sistema de carrera que se conduce por el Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), el cual en reiteradas ocasiones se ha pedido quitar.

“Decimos que hubo respuestas, una de esas, que ya conocen los medios masivos de comunicación y todos los maestros y maestras: la ratificación de la caída del Usicamm”, dijo.

Con relación a la petición para volver al sistema solidario de pensiones, comentó que el titular del ISSSTE reiteró que se mantendrá el análisis.

“Se refiere a que sigamos con un proceso, más que nada de mesas. Siguen con este ofrecimiento de mesas técnicas, para poder trabajar en la abrogación de la ley del ISSSTE-2007 y, por supuesto, desde este momento nosotros no podemos definirlo. Hay más información y esa información se tiene que bajar en la Asamblea Nacional”, dijo.

La líder magisterial admitió que no se esperaba alguna respuesta concreta en ofrecimiento por parte de las autoridades; sin embargo, no se definió nada debido a que la decisión se debía tomar con acuerdo de toda la base magisterial.

“En ese sentido, nosotros decimos que esta mesa no se esperaba con las respuestas claras, pero repetimos: hubo esos ofrecimientos, lo cual nosotros no estamos mandatados aquí en la mesa de alto nivel o bajo nivel, como una vez se lo decimos, no estamos mandatados a dar la resolución y la respuesta inmediata”, explicó Hinojosa Tera.

Cuando los dirigentes cerraron el informe y llamaron a entonar el himno de la Coordinadora, el contingente estalló en silbidos y gritos de inconformidad. Unos, entre la confusión, al asumir que se rechazó lo propuesto en Segob y se disponían a retomar los bloqueos, mientras que otros lanzaron acusaciones de que los líderes magisteriales se “vendieron”.

Pasados unos minutos, la CNTE volvió al plantón y cada dirigente de sección se acercó a sus bases para reportar los planteamientos que se realizaron en la mesa de diálogo con las tres dependencias.

En los mensajes, el denominador común fue la insistencia de expresar a los docentes que todo se les daba a conocer con transparencia e hicieron un llamado a mantenerse en unidad para lograr los objetivos de la protesta, de acuerdo con lo que se definiera en la Asamblea Nacional de Representantes (ANR).

El dirigente de la Sección VII de Chiapas, Israel Vázquez, aseguró que se respeta a las bases de la Coordinadora y que no se ha tenido intenciones de esconder información a los maestros.

“En ningún momento hemos tratado de vender otra información, tal cual es de la autoridad. Si algo debe caracterizarnos es ser lo suficientemente responsables. Con toda responsabilidad, vamos a decir: respeto a la base, como son las cosas. A no generar otro tipo de especulación”, dijo.

Elvira Veleces, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), recalcó en su mensaje que el magisterio rechazará cualquier acusación de “venderse” a algún interés ajeno, marco dentro del cual, señaló, hace falta “democratizar la CNTE”. Además, aseguró que el Gobierno les ha dado las “mismas” respuestas, al tiempo en que pide a los maestros “bajarle de nivel” a sus protestas, lo cual descartó de manera tajante.

“No (nos) vamos a echar para atrás y a nosotros, al menos, jamás nadie nos va a señalar que somos vendidos. Nosotros hemos obtenido la palabra de ustedes; en algún momento nos han confiado. Por ello, desde este momento, compañeros, les decimos que no aceptamos ninguna propuesta del Estado en cuestión de que tengamos que retirarnos”, sostuvo.

En tanto, la titular de Segob pidió a la Coordinadora presentar una contrapropuesta a los ofrecimientos que se hicieron a sus demandas; sin embargo, advirtió que no cederá a planteamientos que rebasen la capacidad presupuestal del Estado.

“Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar. Tenemos que ser muy responsables de todas nuestras resoluciones. No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto. Planteamos ir por el camino del acuerdo y dar seguimiento a sus solicitudes. Seguimos a la espera de una respuesta que, deseamos, sea positiva”, agregó.