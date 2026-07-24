Morelos invertirá 240 millones de pesos en obras para Cuautla durante 2026

La gobernadora Margarita González Saravia anunció una inversión de 240 millones de pesos para obras en Cuautla durante 2026, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos.

Al dar la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia confirmó una inversión de 240 millones de pesos para realizar obras en Cuautla durante 2026.

La mandataria federal visitó este viernes la entidad acompañada del Gabinete de Seguridad, con el propósito de evaluar los avances en distintos rubros y encabezar actividades relacionadas con proyectos e infraestructura.

Conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, este viernes en Morelos. ı Foto: Captura de pantalla.

Durante su mensaje, González Saravia informó que los 240 millones de pesos serán destinados a obras en Cuautla, aunque precisó que los proyectos específicos serán dados a conocer en una fecha posterior.

“Va a haber una inversión muy importante de 240 millones de pesos en obras en Cuautla durante 2026 y en una próxima fecha le daremos a conocer a la población cuáles son las obras específicas que se estarán realizando en toda la zona oriente“, señaló.

Durante la visita de Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, la gobernadora de Morelos reiteró el trabajo conjunto para fortalecer la paz y anunció inversión para obras. ı Foto: Captura de video

La gobernadora también agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad por el respaldo brindado a través del Plan de Seguridad Morelos, particularmente en la región oriente del estado.

Asimismo, destacó que existe un trabajo permanente de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la paz y la seguridad en la entidad.

El gobierno federal destacó que junio registró el nivel más bajo de homicidios en Morelos desde 2019, como parte de los resultados en materia de seguridad. ı Foto: Captura de video

Finalmente, reconoció la participación de la ciudadanía, al señalar que las denuncias presentadas por la población han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de las estrategias contempladas en el Plan de Seguridad Morelos.

Destacan avances del Plan Morelos en seguridad

Por otro lado, durante la Conferencia del Pueblo, autoridades federales y estatales presentaron un balance del Plan Morelos, implementado desde abril de este año para reforzar la seguridad en la entidad, con énfasis en la región oriente y, particularmente, en Cuautla.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 54 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 3.5 a 1.6 casos diarios, mientras que el promedio de junio fue el más bajo registrado para ese mes desde 2019.

Además, señaló que los delitos de alto impacto registraron una reducción de 9 por ciento en comparación con 2025, mientras que el robo de vehículo con violencia cayó 32 por ciento desde el inicio de la actual administración estatal.

También reportó disminuciones en robo a transportista con violencia, robo a casa habitación con violencia, robo a transeúnte, lesiones dolosas y feminicidio.

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