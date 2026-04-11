Sheinbaum destaca trabajo de la gobernadora Margarita González Saravia en Morelos

La gobernadora Margarita González Saravia y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaron en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, la entrega de 828 constancias de finiquito de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), así como 250 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

El evento se llevó a cabo en el estadio de futbol “Emiliano Zapata”, donde la mandataria estatal subrayó que esta acción representa un acto de justicia social que transforma la vida de cientos de familias, al garantizar el derecho a una vivienda digna con certeza jurídica.

“Este avance es resultado de una política pública orientada al bienestar social. Reconocemos a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar acciones que colocan en el centro a las familias” Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos



La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. ı Foto: Cortesía

Margarita González Saravia destacó que su gobierno mantiene coordinación con la Federación para fortalecer programas sociales que benefician directamente a la población.

Por su parte, Sheinbaum señaló que las 828 familias beneficiadas este sábado han cubierto ya sus créditos, por lo que acceden a la cancelación de adeudos e indicó que, a nivel nacional, cinco millones de familias han recibido este beneficio.

Asimismo, reconoció el trabajo de la gobernadora Margarita González Saravia y afirmó que su administración se distingue por priorizar el bienestar de la población y ejercer los recursos con enfoque social. Subrayó que las acciones de gobierno deben orientarse a generar beneficios justos para la ciudadanía.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de escrituras y condonaciones en Morelos. ı Foto: Cortesía

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Morelos se han entregado alrededor de 4 mil 700 escrituras y se han mejorado 36 mil créditos del Infonavit.

Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció que las personas mayores de 80 años con adeudos en Fovissste accederán a la condonación de sus créditos.

Con este evento concluyó la gira de trabajo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó en Morelos durante el fin de semana.

cehr