CNTE sale de Segob con nuevos planteamientos; ¿terminan cierres en CDMX?

Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron de la reciente negociación con autoridades federales con nuevas propuestas para terminar con el plan y la jornada de protestas para boicotear la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Tras más de cinco horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) adelantaron que revisarán los ofrecimientos del Gobierno Federal durante la Asamblea Nacional Representativa, convocada a las 20:00 horas de este miércoles y que, se estima, tendrá una respuesta, hasta pasada la media noche.

La secretaria general de la Sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa Tera, informó que durante la mesa de trabajo se ratificaron las principales demandas de la CNTE, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Nos dejan abierta la mesa de trabajo. Esta mesa que, en cualquier momento, podemos, con la determinación de la Asamblea Nacional Representativa, retomarla y darle seguimiento”, refirió.

CNTE decidirá acciones tras Asamblea Nacional

Hinojosa Tera recordó las propuestas presentadas por la Federación, como cambios al sistema de carrera que se conduce por la USICAMM y la instalación de mesas técnicas para trabajar la petición para volver al sistema solidario de pensiones; además, indicó que se considera la revisión de los artículos 3 y 123 de la Constitución.

“... desde este momento nosotros no podemos definirlo. (...) Esta mesa no se esperaba con las respuestas claras; sin embargo, hubo estos ofrecimientos, lo cual, nosotros no estamos mandatados a dar la resolución y la respuesta inmediata. Tenemos que enfocarnos a nuestra Asamblea Nacional Representativa, que se va a llevar a cabo a las 8 de la noche, para poder ahí verter las propuestas que se vienen de los diferentes contingentes y de ahí determinar los consensos sobre la información vertida y sobre la información que traigan de la base”, apuntó la líder magisterial.

Al finalizar el informe, los dirigentes llamaron a entonar el himno de la CNTE; sin embargo, el contingente reunido afuera del Palacio de Cobián estalló en silbidos y gritos de inconformidad.

Los maestros tomaron sus sillas y mantas para regresar al plantón y la protesta frente a la torre de El Caballito, sobre Paseo de la Reforma, en espera de lo que se resolverá en la Asamblea.

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cehr