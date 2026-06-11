Manifestaciones de la CNTE: ‘es un interés político que los mueve’, acusa Mario Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, acusó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de movilizarse con fines políticos y, particularmente esta semana, para afectar el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y la imagen del país.

Al participar en la conferencia presidencial de este jueves, el funcionario expuso la serie de ofrecimientos que se han planteado al magisterio inconforme, que implican una copiosa inversión de recursos públicos, y la invitación a que las y los maestros participen de manera directa en las acciones para dar solución a sus demandas.

Dada esta situación cuestionó la insistencia de la Coordinadora por mantener sus protestas, razón por la que acusó a sus integrantes de ya no sólo movilizarse por sus demandas, sino ahora para afectar la imagen del gobierno hacia el exterior, ahora que se reciben visitantes de todo el mundo para el desarrollo del mundial.

Integrantes de la CNTE en inmediaciones de Gobernación. ı Foto: Especial.

“Nosotros no nos explicamos por qué la Coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio. Hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio. Entonces más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”, dijo.

Aunque remarcó que se respeta el derecho de manifestación, expresó un rechazo a las intenciones insinuadas.

“En eso no podemos estar de acuerdo. Respetamos el derecho a la libre manifestación pacífica, pero también que haya atención a sus principales demandas y que no se derive pues en otro interés político”, pidió.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que hay un interés político detrás de las movilizaciones del magisterio con el objetivo de afectar la imagen de nuestro país hacia el resto del mundo. pic.twitter.com/TQjDsvP1iI — NMás (@nmas) June 11, 2026

CNTE continuará manifestaciones

Durante las primeras horas de este jueves, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron continuar con la jornada de protesta que será rumbo al Estadio de México.

Además, informaron que no levantarán el plantón que se ubica en diversas calles del Centro Histórico de la CDMX, con lo que hoy se hará un intento de escalar su llamado a que el Gobierno atienda en sus términos las demandas expuestas.

Los integrantes de la CNTE, comenzaron la convocatoria para que las y los docentes se desplieguen en la capital, particularmente hacia el sur sobre Calzada de Tlalpan y en inmediaciones de la estación Tasqueña, de la Línea 2 del Metro.

🔴Integrantes de la CNTE y colectivos de madres buscadoras ya se encuentran en Calzada de Tlalpan y Taxqueña, a la altura de la estación Las Torres del Tren Ligero.



🗞️📹Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/3Mt29iiwvn — Azucena Uresti (@azucenau) June 11, 2026

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