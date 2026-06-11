Inauguración del Mundial 2026 desata críticas y memes: ‘Gran falta de respeto’

Este jueves 11 de junio llegó uno de los eventos más esperados del año: la inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, en México crece minuto a minutos una ola de críticas y memes en redes sociales.

El público comenta que esperaba un espectáculo que exaltara la riqueza cultural mexicana, pero muchos quedaron decepcionados al considerar que la ceremonia no cumplió con esas expectativas. Aunque sí hubo presencia de artistas nacionales, la selección y el desarrollo del show fueron cuestionados por no aprovechar al máximo la tradición musical y cultural del país.

Inauguración del Mundial 2026 desata críticas y memes

Uno de los puntos más comentados de la inauguración del Mundial 2026 fue la poca participación de Lila Downs, reconocida representante de la cultura mexicana, quien estuvo presente pero no cantó. Para muchos, su ausencia en el escenario fue un error, pues su voz y estilo habrían aportado un toque auténtico a la ceremonia.

Aunque Belinda y Los Ángeles Azules sí representaron a México, el evento incluyó a artistas internacionales como Ryan Castro y J Balvin, lo que provocó reclamos sobre el predominio de figuras extranjeras. ”¿Por que no canto ALEJANDRO FERNÁNDEZ? 3 colombianos J BALVIN RYAN CASTRO SHAKIRA", escribió un usuario en X, antes Twitter.

Además, durante la presentación del venezolano Danny Ocean algunas bailarinas aparecieron perreando en el escenario, mientras usaban un traje “estilizado” del Jarabe Tapatío. Esto generó molestia y críticas en X, donde usuarias comentaron: "Dice mi hija ‘que raro ver ahora esos hermosos trajes perreando’", "De lo más incómodo y gran falta de respeto“, ”Unos mariachis hubieran estado mejor que tanto reggaeton" y “Trataron de poner trajes regionales bailando regueton, que vergüenza que en el mundo piensen que esa es la cultura en México”.

Pero la molestia no quedó ahí. Los señalamientos también se centraron en el vestuario de Shakira, quien apareció con una blusa amarilla de red y una falda rosa asimétrica. Los internautas señalaron que la colombiana suele lucir más espectacular en sus conciertos que en esta inauguración del Mundial 2026. En X, incluso los usuarios ironizaron: “Esta no es @shakira ni de chiste”.

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