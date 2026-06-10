¿Qué canciones va a cantar Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Shakira es una de las estrellas que se presentarán este 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio de la Ciudad de México. La fecha promete ser histórica y se trata del cuarto evento de la FIFA donde participará la colombiana.

Recordemos que la estrella pop se ha convertido para muchos en ‘la reina de los Mundiales’ al participar en un total de cuatro Copas del Mundo incluyendo Alemania, Sudáfrica, Brasil y ahora en México-EU-Canadá.

¿Qué canciones cantará Shakira en el Estadio de la CDMX?

Shakira no estará sola, pues en en Estadio de la CDMX la acompañará Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Alejandro Fernández y Tyla, entre otros, quienes darán inicio con su presentación al evento deportivo más esperado del año.

Es por la variedad de artistas que esperamos que las intervenciones de cada una de las celebridades no supere más de dos o tres canciones o incluso menos, pues son varias las celebridades que deben brillar.

A pesar de ello, si una celebridad puede tener más espacio, esa de seguro sería Shakira, quien ya es una veterana en la Copa del Mundo y tiene una trayectoria que la precede.

La canción que no podrá faltar es Dai Dai, el tema que forma parte de la lista de canciones oficiales de la FIFA para el Mundial 2026. Sin embargo, esperamos que también interprete alguno de sus otros temas mundialistas, por lo que la setlist tentativa es:

‘Dai Dai’ ft. Burna Boy

‘Waka Waka’

‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66’

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 a las 11.30 horas. El partido inaugural entre México y Sudáfrica comenzará a las 13:00 horas.

Sin duda alguna, la presentación de Shakira será una de las presentaciones más esperadas por el público a nivel internacional y ‘la loba’ promete no decepcionar. “Ha sido un ensayo sin descanso para nosotros. Estamos listos. No puedo esperar a verlos a todos en la inauguración de la FIFA World Cup”, escribió en su cuenta de Instagram.

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