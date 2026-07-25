Edu Aguirre le gana a Gastón Edul por decisión dividida en La Velada del Año VI | VIDEO

Edu Aguirre dominó los rounds y fue el que se mantuvo más entero durante todo el combate, por lo que logró ganar la pelea a Gastón Edul.

Edu le lanzó un golpe a Gastón que lo dejó con el labio abierto.

El periodista español, amigo de Cristiano Ronaldo, destacó que fue una pelea complicada contra el periodista argentino Gastón Edul y reconoció que fue un rival difícil. Edu festejó en el ring con un homenaje a El Bicho.

TE RECOMENDAMOS: Transporta al público a Narnia Así fue la entrada de Marta Díaz en La Velada del Año VI

ACABA LA PELEA ENTRE EDU AGUIRRE Y GASTÓN EDUL.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/cSk9OIbOGq — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

¿Quién es Edu Aguirre?

Edu Aguirre nació el 14 de enero de 1988 en Madrid. Desde pequeño soñó con ser futbolista y jugó en equipos locales, pero finalmente orientó su pasión por el fútbol hacia el periodismo deportivo.

Estudió Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y comenzó su carrera profesional en el diario Marca, donde se especializó en la información del Real Madrid, lo que le permitió construir una sólida red de contactos en el mundo del fútbol.

Su salto a la televisión fue clave en su consolidación. Pasó por programas como Tiki Taka y Futboleros antes de convertirse en uno de los tertulianos más reconocidos de El Chiringuito de Jugones, emitido en Mega y presentado por Josep Pedrerol. En este espacio ha actuado también como reportero y, en ocasiones, como presentador sustituto. Además, conduce su propio programa de entrevistas Los Amigos de Edu.

Su estilo directo y apasionado, especialmente en temas relacionados con el Real Madrid, le ha granjeado gran popularidad en redes y entre los aficionados.

Una de las facetas más destacadas de su trayectoria es su estrecha amistad con Cristiano Ronaldo, que comenzó durante la etapa del portugués en el Real Madrid y se ha mantenido en el tiempo. Esta relación lo ha llevado a aparecer en la docuserie Soy Georgina y ha reforzado su imagen como periodista con acceso privilegiado.

En su vida personal, está casado con la influencer y creadora de contenido Julia MM Salmeán, con quien mantiene una relación desde 2017. La pareja tiene dos hijos: Pelayo y Eduardo “Dudu”.

Te puede interesar: