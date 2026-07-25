Así fue la entrada de Gastón Edul en La Velada del Año 2026

Durante la presentación de la Velada del Año 6, el periodista Gastón Edul hizo su aparición acompañado del cantante Fabio Aguirre quien entró entonando el himno nacional argentino, mientras el público reunido en el Estadio La Cartuja de Sevilla reaccionó con aplausos.

Para subir al cuadrilátero, Gastón Edul lució un outfit con los colores de la bandera Argentina, un look en colores Azul y blanco y con una camiseta con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”.

Es la primera vez que tanto Gastón Edul como Edu Aguirre se suben al ring en un encuentro inédito, pues hasta ahora las peleas se habían limitado a ser entre creadores de contenido, actores o músicos.

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El enfrentamiento entre los comunicadores no ha tenido fuertes polémicas de por medio, pero sí causa curiosidad por parte de quienes conocen a las figuras, quienes destacan por sus coberturas en el ámbito deportivo.

Gastón Edul trabaja en TyC Sports y es uno de los cronistas que sigue de cerca a la Selección Argentina. Por otro lado, Aguirre es un reconocido periodista, colaborador del programa televisivo El Chiringuito de Jugones, reconocido ampliamente por su cercana amistad con Cristiano Ronaldo.

¡SE DIJERON DE TODO! Terrible cara a cara de @gastonedul y Edu Aguirre. 🇦🇷🥊🇪🇸



A un día de la Velada del Año VI, así fue el cruce entre los periodistas... ¿Qué le dijo Edul al final? 🤔 pic.twitter.com/Q4MXnaNsJl — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2026

La pelea llega a pocas semanas de la final del Mundial 2026, un torneo que Edul cubrió de cerca y que desató una gran rivalidad en

Tras finalizar el torneo, el periodista viajó directamente a Sevilla para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera fuera del periodismo. Ha comentado que experimentar el box en diferentes lugares de Norteamérica enriqueció su tipo de boxeo.

La popularidad de Gastón Edul creció de manera exponencial durante el Mundial de Qatar 2022 gracias a sus coberturas diarias, entrevistas exclusivas y la información de último momento sobre el seleccionado argentino.

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