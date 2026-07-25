Así fue la entrada de Tatiana Kaer en La Velada del Año VI

Tatiana Kaer acaparó los reflectores desde que fue anunciada como parte de la cartelera de La Velada del Año 6. La creadora de contenido española aceptó el reto de subir al ring para enfrentar a la también española Marta Díaz.

Tatiana Kaer apareció con una estatua de un lobo blanco , mientras el público reunido en el Estadio La Cartuja de Sevilla reaccionó con ovaciones y aplausos.

La influencer española protagonizó una entrada impresionante, al ingresar en compañía de una figura de un lobo blanco, sin musica únicamente sonidos de fondo en estilo de viento, convirtiéndose en uno de los momentos impresionantes.

Para su presentación en La Velada del Año 6, Tatiana Kaer lució un atuendo en colores blanco y negro, con destellos de pedrería plateada, con un abrigo de peluche en color negro, un look realmente sobresaliente.

La creadora de contenido fue una de las protagonistas de La Velada del Año 6, el espectáculo que reúne combates de boxeo amateur entre influencers, streamers y celebridades de internet.

Tatiana Kaer ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL