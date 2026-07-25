La creadora de contenido Marta Díaz debutó este sábado en el ring al ser parte de La Velada del Año 6, donde se enfrentó a Tatiana Kaer, el tercer combate femenino de la noche.

La entrada de la española al Estadio La Cartuja destacó por tener muchas referencias al universo de Las Crónicas de Narnia, la obra de C.S. Lewis. Además, su hermana menor y su hermano, el influencer Alphasniper, la acompañaron en este momento tan especial.

Así fue la entrada de Marta Díaz en La Velada del Año VI

Marta Díaz dejó los pelos de punta al público presente en el evento organizado por Ibai Llanos y a los millones de espectadores que presenciaron su majestuosa entrada a La Velada del Año VI.

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La influencer comenzó su participación con una grabación que evocó a Aslan, de la saga Las Crónicas de Narnia. El Estadio La Cartuja se sumergió en la profunda voz masculina y luego apareció Marta, sentada en una silla de cristal y con un vestido blanco con aplicaciones que simulaban diamantes, cual si fuera la mismísima Bruja Blanca.

A su lado, caminó su hermano, el también creador de contenido Alphasniper, una pieza clave en su carrera en el mundo digital.

En los últimos minutos de la entrada, una mujer con una bata blanca y el rostro cubierto salió de entre las sombras. Se trataba de la hermana menor de Marta Díaz, a quien sus seguidores no conocían pues no mostraban su rostro en redes sociales, por lo que fue una de las mayores revelaciones de la noche.

La entrada de la creadora de contenido a La Velada del Año VI dejó claro que la familia es lo primero para Marta Díaz.

¿Qué combates quedan pendientes en La Velada del Año VI?

Viruzz vs. Gero Arias (sin casco)

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. Grefg

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