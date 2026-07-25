Así fue la entrada de Clersss en La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 reunió a algunos de los creadores de contenido más populares del mundo, quienes aprovecharon cada detalle de su presentación para conectar con el público antes de subir al cuadrilátero. Entre ellos destacó Clersss, la streamer española que protagonizó uno de los combates femeninos más esperados de la noche frente a la mexicana Natalia MX.

Clersss hizo su aparición acompañada de la cantante Metrika, con la canción “TOTO DE LOCA”, mientras el público reunido en el Estadio La Cartuja de Sevilla reaccionó con un gran recibimiento a la española.

La creadora de contenido presentó una entrada acompañada de un grupo de hombres vestidos al estilo gladiador con un escudo en forma de caparazón de tortuga, convirtiéndose en una de las entradas más llamativas al momento.

TE RECOMENDAMOS: Impactante Así fue la entrada de Edu Aguirre en La Velada del Año 2026

Para esta ocasión, Clersss lució un outfit en tonos negro y verde neón, un aspecto llamativo.

La streamer española fue una de las protagonistas de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, que reúne a influencers de distintos países en una producción que combina deporte, música y entretenimiento.

Clersss velada del año 6 ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Clersss?

Clersss es una creadora de contenido originaria de España que ha ganado popularidad gracias a sus transmisiones en Twitch y a la comunidad que ha construido en plataformas como TikTok e Instagram.

Su contenido suele estar enfocado en videojuegos, charlas con sus seguidores, tendencias de internet y colaboraciones con otros streamers, lo que le ha permitido convertirse en una de las figuras emergentes del entretenimiento digital en España.

Con el paso de los años ha incrementado su presencia en eventos relacionados con el streaming y el gaming, consolidando una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus proyectos tanto dentro como fuera de internet.

Clersss debutó en el ring durante La Velada del Año 6

La participación de Clersss en La Velada del Año 6 marcó uno de los retos más importantes de su carrera como creadora de contenido, ya que durante varios meses se preparó física y mentalmente para disputar un combate de boxeo amateur frente a Natalia MX.

A través de sus redes sociales compartió parte de sus entrenamientos, mostrando sesiones de acondicionamiento físico, ejercicios de resistencia y prácticas de boxeo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al evento organizado por Ibai Llanos.

Hasta el momento, la Velada del Año se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del entretenimiento digital a nivel mundial, reuniendo a millones de espectadores mediante plataformas de streaming.

Además de los combates, el espectáculo incluye actuaciones musicales, invitados especiales y una producción de gran formato que convierte cada entrada al ring en uno de los momentos más esperados de la noche.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL