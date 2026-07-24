La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean Clersss vs Natalia Mx?

El segundo combate en La Velada del Año 2026 será entre Clersss y Natalia Mx. Las creadoras de contenido han mantenido una relación relativamente cordial y libre de polémicas desde que su enfrentamiento fue anunciado hace varios meses.

Sin embargo, llama la atención la aparición de las figuras. La española es una figura destacada en plataformas como TikTok, donde ha destacado por su sentido del humor; mientras que la mexicana también cuenta con un importante respaldo de seguidores por sus transmisiones en vivo.

Ambas estrellas se han encontrado anteriormente en el pasado, pues coincidían en la relación con Juan Guarnizo cuando la española salió con él brevemente. Sin embargo, después de ello no volvió a haber una cercanía tan evidente entre ambas.

¿A qué hora pelean Clersss vs Natalia Mx?

La Velada del Año 2026 se llevará a cabo el sábado 25 de julio. Aunque Ibai Llanos no apuntó los tiempos exactos de cada combate, sabemos que el de Clersss contra Natalia MX se llevará a cabo como el segundo y que las peleas arrancan a las 11:45 hora México. Por ello, se espera que pueda verse alrededor de las 12:30 horas aproximadamente.

Durante su pesaje, ambas famosa se mantuvieron con actitudes tranquilas y se mostraron contentas de debutar en este proyecto y en general, en las peleas de box de entretenimiento. Ambas se encontraron exactamente en el mismo peso con 55.4 kilos tras cuatro meses bien enfocadas en llegar a las metas del peso y mejorar su técnica en el boxeo.

Por este motivo, se espera que se trate de un enfrentamiento parejo, aunque la mexicana expresó su deseo de noquear a su contrincante y así, terminar con la pelea antes de tiempo.

Durante el pesaje, las encuentras señalaron que la mayor parte de los seguidores de La Velada del Año 2026 apostaban porque la española se convertiría en la ganadora del combate. Mientras que Natalia MX señaló que probablemente ocurrió porque les cae mejor la tiktoker, Clersss se limitó a agradecer al público por la confianza y apoyo.

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