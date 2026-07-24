¿Qué pasa entre Briggitte Bozzo y Gala Montes? Se desata fuerte pelea | VIDEO

Tras la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, una de las amistades más llamativas era la de Briggitte Bozzo y Gala Montes, quienes terminaron por distanciarse debido a diferencias personales y ahora, hasta se pelean en redes sociales.

El enfrentamiento más reciente surgió a partir de la polémica con Lau Styling, la estilista argentina que insultó a los mexicanos y que saltó a la fama por ser la encargada de vestir a Bozzo en el reality show 24/7.

La cosa es que yo mala amiga nunca eh sido, ella nunca fue amiga mía y menos de como se refirió a mi antes de hablarme en la casa ✨ — Briggi Bozzo (@briggi_bozzooo) July 24, 2026

En ese sentido, Briggitte Bozzo se tomó el tiempo para deslindarse de la argentina que atacó a los mexicanos y sus dichos; esto generó que Gala Montes saliera a opinar y llamara “mala amiga” a su excompañera de televisión, además de cuestionar su lealtad.

¿Qué pasa entre Briggitte Bozzo y Gala Montes?

Después de los intercambios iniciales, la joven actriz pelirroja no tardó en responder y mencionó que no comprendía porqué una persona de su pasado salía a hablar en ese momento sobre ella, pues lo consideraba una manera de ganar relevancia a través de polémica y negatividad.

“Yo no sé cuál es el punto de esta persona de tenerme que mencionar… Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar”, respondió Briggitte de manera contundente en sus propias redes sociales.

La respuesta de Gala no tardó en llegar. “No bebé, yo no como de ti, no te olvides. Yo trabajo, yo sí trabajo bebé, acuérdate. Bueno no sé, seguramente me has visto”, le dijo de manera contundente.

“No te confundas, yo hago esto por gusto, no porque lo necesite, mi amor”, dijo respecto a los motivo por los que había decidido hablar sobre la polémica que la rodea.

Además, se burló del acento venezolano que tenía la joven en el video. “¿Desde cuándo eres tan venezolana? Es que eres venezolana cuando te conviene y cuando te conviene eres mexicana. Como Lau (Styling), se parecen“, señaló.

En ese sentido, Gala Montes aseguró que ella estaba visibilizando actitudes de Briggite Bozzo que nadie más había notado y reafirmó que es convenenciera.

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