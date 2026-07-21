Identifican y vetan de por vida a aficionados del Club Atlético San Luis por pelea en estadio | VIDEO

Club Atlético San Luis veta a aficionados por la pelea en el estadio

El pasado 17 de julio el Cruz Azul se enfrentó al San Luis en el Estadio Alfonso Lastra, y después de este encuentro que terminó con la victoria del campeón de la Liga MX unos aficionados fueron protagonistas de una riña.

El viernes el Atlético de San Luis se enfrentó al Cruz Azul, y el marcador se abrió en favor del Atleti al minuto 46 con un gol de Sébastien Salles-Lamonge, y continuó a favor de los locales por el gol de Rafael Llorente.

Sin embargo, los cementeros lograron darle la vuelta al marcador con un gol de “El Toro” Fernández y un doblete de Jeremy Márquez, llevándose el gane del encuentro en el Estadio Libertad Financiera.

Enfrentamiento de aficionados del Atlético San Luis

En redes sociales circula un video en el que se puede observar el momento en el que unos aficionados comienzan a agredirse físicamente mientras una multitud que se encuentra en la parte de abajo les grita.

En este altercado físico registrado a las afueras del Estadio Libertad Financiera después del partido de la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 se puede ver a varios aficionados involucrados, y estos ya fueron identificados por el Club Atlético de San Luis.

‼️Riña entre aficionados del Atlético San Luis tras el partido contra Cruz Azul en el estadio Lastras‼️ pic.twitter.com/cezQaKi32j — Noticias San Luis Potosi (@slpnoticias) July 18, 2026

El Club Atlético de San Luis emitió un comunicado este lunes, en el que informa que, con ayuda del personal de seguridad del estadio, lograron identificar a las personas involucradas.

Luego de identificar a los involucrados, el club aplicará medidas disciplinarias y sanciones, con la finalidad de que los incidentes de dicha naturaleza no se repitan en encuentros futuros del San Luis.

Condenaron la violencia dentro y en las inmediaciones del Club Atlético de San Luis, y precisaron que sus acciones “continuarán encaminadas a mejorar la experiencia de todas las personas que asisten al inmueble”.

Asimismo, sostuvieron que están comprometidos con promover un ambiente seguro, respetuoso y de sana convivencia, por lo que invitaron a la afición a asistir a los partidos con la confianza y certeza de que se “mantendrá como prioridad la integridad y el bienestar de todos los asistentes”.

Las sanciones de la Liga MX para los aficionados incluyen la prohibición temporal o de por vida del ingreso a estadios de futbol utilizando el Fan ID; sin embargo, el comunicado del Club no especifica qué medidas disciplinarias serán aplicadas.

En el próximo partido de la segunda jornada del torneo Apertura 2026, el Atlético San Luis disputará el encuentro contra Tigres el próximo 24 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.

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