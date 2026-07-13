Cruz Azul, base de lista de Selección Mexicana Sub-23 para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Mexicana Sub-23 está lista para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con cinco futbolistas, Cruz Azul es la base de la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, justa que se realizará del 30 de julio al 7 de agosto.

El portero Emmanuel Ochoa, el defensa Jaziel Velázquez, los mediocampistas Diego Valdéz y Emmanuel Parra y el delantero Mateo Levy son los elementos de La Máquina que forman parte de la lista de 20 jugadores que representarán al Tricolor, que está bajo la dirección técnica de Eduardo Arce.

Chivas es el segundo club que más elementos aporta a la Selección Mexicana Sub-23 que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con tres, el zaguero Carlo Soldati y los centrocampistas Gael García y Juan Uribe.

#Sub23 | Aquí están los elementos convocados por Eduardo Arce para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¡Con todo, muchachos! 👊



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Calendario de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Mexicana Sub-23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo el viernes 30 de julio en contra de Venezuela, su primer rival en el Grupo A de la competencia regional, en duelo a celebrarse en el Estadio Cibao de Santiago.

El segundo compromiso de los dirigidos por Eduardo Arce está programado para llevarse a cabo el sábado 1 de agosto ante el anfitrión República Dominicana en el Estadio Moca 85.

La Selección Mexicana Sub-23 concluirá la primera fase en Santo Domingo 26 con su duelo frente a Guatemala el lunes 3 de agosto en el Estadio El Cóndor.

Las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 están programadas para efectuarse el viernes 5 de agosto en el Estadio Moca 85. La final del torneo se realizará dos días después en el Estadio Cibao de Santiago.

¿Cómo le fue a México en los últimos Juegos Centroamericanos?

La Selección Mexicana Sub-23 conquistó la medalla de oro en la más reciente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizaron en San Salvador en 2023.

El Tricolor, dirigido por Gerardo Espinoza, obtuvo la presea dorada después de derrotar 2-1 a Costa Rica en la gran final. En la fase de grupos, México se impuso a República Dominicana (2-0) e igualó con el local El Salvador (1-1), antes de que en las semifinales goleara 3-0 a Honduras.

EVG