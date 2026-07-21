¡OFICIAL! Memo Ochoa anuncia su retiro de las canchas después de 22 años (VIDEO)

Guillermo Ochoa antes de un juego de México en el Mundial 2026.

Memo Ochoa anunció su retiro como futbolista después de 22 años de carrera en un mensaje y video que compartió en sus redes sociales.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”, dice parte del mensaje del ahora exportero.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

“Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”, concluye el texto de Memo Ochoa.

Memo Ochoa dice adiós al futbol tras el Mundial 2026

Memo Ochoa dio a conocer que pone punto final a su carrera como futbolista dos semanas después de la eliminación de México de la Copa del Mundo 2026.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, jugó solamente los últimos 13 minutos en el 3-0 del Tricolor sobre Chequia en el cierre de la fase de grupos del torneo de la FIFA.

El Mundial 2026 fue el sexto en el que Memo Ochoa formó parte de la Selección Mexicana. Acudió a todas las ediciones del magno evento desde Alemania 2006.

Principales logros de Memo Ochoa con la Selección Mexicana

La medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y seis títulos de la Copa Oro fueron los principales logros de Memo Ochoa durante su trayectoria como portero de la Selección Mexicana.

Ochoa Magaña debutó con el Tricolor en un amistoso frente a Hungría el 14 de diciembre de 2005, duelo en el que jugó los últimos 45 minutos en la victoria por 2-0 del equipo entonces dirigido por Ricardo La Volpe.

Memo Ochoa registró 154 apariciones con la Selección Mexicana, con la que recibió esa misma cantidad de goles y con la que también ganó un título de la Liga de Naciones de la Concacaf.

EVG