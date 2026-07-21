Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, los argentinos bajo investigación de la FIFA | VIDEO

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, en la investigación de la FIFA a Argentina

La FIFA abrió una investigación por el comportamiento que se tuvo en la cancha durante y después del encuentro de la final de futbol Argentina contra España que terminó con el triunfo del equipo ibérico.

Durante el partido de este domingo algunos jugadores de Argentina mostraron un comportamiento inadecuado y violento en el campo, por lo que la FIFA abrió una investigación para determinar las posibles sanciones.

Pese a que el momento más destacado de los comportamientos violentos es uno de Leonardo Paredes, en la lista de integrantes del albiceleste también se encuentran Nahuel Molina y Roberto Ayala.

En redes sociales circulan algunos videos en los que se rescata el momento exacto en el que cada uno de los integrantes del equipo argentino tienen un comportamiento violento con sus contrincantes.

Pero mirad a Nahuel Molina por dios. Qué son esos gestos de salvaje y esa chepa nauseabunda que lleva. Me niego a que alguien diga que este tío es humano pic.twitter.com/rYvrgOpKCS — Tage ⭐️⭐️ (@Tagelca) July 20, 2026

FIFA investiga a Argentina por la final del Mundial

La FIFA abrió una investigación contra la Asosiación del Futbol Argentino (AFA) por el comportamiento inadecuado de los integrantes del equipo argentino, pues las actitudes dentro del campo vienen marcadas dentro del Código Disciplinario.

El Código Disciplinario de la FIFA establece tanto los jugadores como los oficiales pueden ser suspendidos y pueden ser acreedores a multas por conducta violenta y por agredir a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido.

Los órganos judiciales son los encargados de determinar la medida disciplinaria y la extensión de esta, tomando en cuenta tanto las circunstancias como las agravantes y las atenuantes.

Algunas versiones señalan que; además de la posible suspensión de tres partidos, la AFA podría tener una sanción de hasta 100 mil dólares, esto tomando en cuenta una suma de las multas de cada uno de los jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Las acciones cometidas por cada uno de los argentinos que se encuentran bajo investigación son las siguientes:

Leonardo Paredes: Señalado por las agresiones físicas directas cometidas en contra del español Eric García, pues este puso su mano sobre el cuello del contrincante europeo.

Nahuel Molina: Señalado por haber sido quien comenzó la trifulca dentro del campo, pues agredió a Rodrigo Hernández directamente en el abdomen.

Y esto de Molina a Rodri a santo de qué fue.



En el Atleti no le recuerdo nada parecido a esto. pic.twitter.com/2fMyvxPnWN — Iván (@IvaanBlanco26) July 20, 2026

Roberto Ayala: Señalado por haber sujetado el cuello de Eric García, así como por haber golpeado a Daniel Olmo.

Roberto Ayala, Scaloni's coaching staff member, punched Dani Olmo after the match ended. 🥶 pic.twitter.com/wH2Ws4rOSM — RazedFootball (@RazedFootball) July 20, 2026

Hasta el momento ni la FIFA ni la AFA han emitido algún comunicado en el que se señale el resultado de las investigaciones que abrieron en contra de los albicelestes, por lo que no se conoce con presición cuáles serán las sanciones que recibirán.

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