Javier Milei anuncia feriado nacional en Argentina para celebrar subcampeonato del Mundial 2026

Las banderas de Argentina y España en la final del Mundial de 2026.

Pese a la derrota ante España, el presidente de Argentina, Javier Milei anunció un eventual feriado nacional para celebrar el subcampeonato en la Copa del Mundo de la selección comandada por Lionel Messi.

A través de la red social X, el mandatario señaló que el plantel albiceleste y el cuerpo técnico definirán el día de la celebración junto a sus hinchas. Se prevé que la selección regrese a Argentina este lunes.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió.

Javier Milei, presidente de Argentina. ı Foto: AP

En ese sentido, en entrevista con Radio Mitre, Milei reconoció al seleccionado argentino y sostuvo que “cuando ellos decidan qué día quieren utilizar para celebrar, ese día va a ser declarado feriado nacional”.

Previamente, el mandatario dedicó un mensaje a la selección de Argentina, que cerró su participación en el Mundial con un marcador 1-0 en favor de España y la expulsión de Enzo Fernández, que dejó al equipo con 10 hombres en la final.

“Muchas gracias jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió en un posteo en X.

Milei reconoce conducción de Lionel Scaloni

Por otra parte, durante la entrevista con Radio Mitre, Javier Milei también reconoció el timonel de Lionel Scaloni, a quien describió como “una persona superlativa” y “un líder extraordinario”, aunque evitó responder si debería continuar como director técnico de la Selección Argentina. “A mí me gustaría que Scaloni siga lo que su corazón dicta”, declaró al respecto.

Sobre el equipo dirigido por Lionel Messi, destacó que han disputados tres finales en los últimos cuatro mundiales, algo que, consideró, “no es fácil un logro de estas características”.

“Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo. (...) Los jugadores han dado una muestra enorme de lo que es dejar todo por un objetivo y que nunca se entregaron, nunca se rindieron”, expresó.

España y Argentina durante la final de la Copa del Mundo 2026. ı Foto: Reuters

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cehr