Futbol Internacional

La entrada de cárcel de Enzo Fernández por la que se fue expulsado y dejó a Argentina con 10 hombres en la final

El mediocampista argentino vio la roja al minuto 93 tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí y dejó a La Albiceleste con un hombre menos

La Albiceleste disputará el tiempo extra con inferioridad numérica.
La Albiceleste disputará el tiempo extra con inferioridad numérica. Foto: Instagram @enzojfernandez
Por:
Iván Cuapio Escobar

La final del Mundial 2026 vivió uno de sus momentos más tensos al minuto 93, cuando Enzo Fernández fue expulsado tras cometer una dura entrada sobre Pau Cubarsí. El árbitro no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla, dejando a Argentina con un hombre menos justo antes del inicio del tiempo extra.

La acción se produjo cuando el mediocampista argentino lanzó una plancha sobre el defensor español en una disputa por el balón.

Tras recibir la roja, Enzo abandonó el terreno de juego mientras aplaudía la decisión arbitral, en una imagen que rápidamente se volvió viral y que obligó a la Albiceleste a afrontar la prórroga con apenas 10 futbolistas y el marcador todavía igualado 0-0.

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