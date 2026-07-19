Así fue la espectacular presentación al estilo boxeo de la final del Mundial 2026 (VIDEO)

La ceremonia previa se convirtió en uno de los momentos más comentados del Mundial.

La final de la Copa del Mundo 2026 comenzó con un espectáculo pocas veces visto en la historia del futbol. Antes del silbatazo inicial entre España y Argentina, la FIFA sorprendió al llevar al escenario a Michael Buffer y Bruce Buffer, las dos voces más reconocidas de los deportes de combate, quienes presentaron a las selecciones como si se tratara de una pelea por el campeonato mundial.

El momento se robó los reflectores en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la innovadora puesta en escena.

🗣️🎙️ The Calm Before The Storm When @Michael_Buffer & I Announce The Opening Of The 2026 FIFA World Cup Finals Championship Game ⚽️🏆Between Argentina 🇦🇷 & Spain 🇪🇸!!! pic.twitter.com/4b5dqTNF87 — Bruce Buffer (@brucebuffer) July 19, 2026

Los hermanos Buffer llevaron el boxeo al Mundial

Primero apareció Michael Buffer, la legendaria voz del boxeo y creador de la icónica frase “Let’s get ready to rumble!”. Vestido con un elegante esmoquin, fue el encargado de presentar a la Selección de España ante un estadio completamente lleno.

Instantes después llegó el turno de Bruce Buffer, histórico anunciador de la UFC, quien con su característico estilo explosivo y su potente voz presentó a la Selección Argentina, provocando una estruendosa reacción entre los aficionados albicelestes.

Bruce and Michael Buffer intro pic.twitter.com/F3uVxqwCF6 — Dirk 🇪🇸 (@Dirk_JDR) July 19, 2026

Las pantallas gigantes del estadio acompañaron cada presentación con imágenes de los futbolistas, mientras el ambiente recordaba a las grandes funciones de boxeo o artes marciales mixtas.

Un espectáculo que se volvió viral

La presentación fue uno de los momentos más comentados de la previa de la Final del Mundial 2026, ya que nunca antes la FIFA había recurrido a los hermanos Buffer para anunciar a las selecciones en un partido por el título.

El propio Bruce Buffer compartió posteriormente el momento en sus redes sociales con el mensaje:

“La calma antes de la tormenta cuando Michael Buffer y yo anunciamos la apertura del partido de campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España”.

Bruce Buffer at the World Cup final🤩 pic.twitter.com/WGdlINpO3A — Clipped Fighting (@clippedfighting) July 19, 2026

La publicación acumuló miles de reacciones y confirmó que la innovadora ceremonia fue uno de los grandes aciertos del espectáculo previo al partido.

Con este tipo de iniciativas, la FIFA volvió a apostar por fusionar el entretenimiento con el deporte, convirtiendo la presentación de la Final en un evento digno de una pelea por el campeonato mundial, pero con el trofeo más importante del futbol en juego.

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