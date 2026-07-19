Golazo de Ferrán y España a minutos de ser campeón del Mundo sobre Argentina y Messi (VIDEO)

Ferrán Torres es el héroe de España en la Copa del Mundo 2026. El mediocampista aprovechó que Nico Williams le bajó la pelota con la cabeza y con un potente disparo venció al Dibu Martínez y puso el primero del encuentro apenas iniciando el segundo tiempo extra.

Mientras Argentina quería alargar el partido hasta los penaltis y España deseaba terminar el partido antes de los 11 pasos, Ferrán sacó todo su coraje con un potente disparo en el corazon del área.

España y Argentina están empatadas 0-0 al concluir el primer tiempo extra de la final de la Copa del Mundo.

El día 39 del Mundial más grande de la historia ha desembocado en un duelo intenso entre la Argentina de Lionel Messi y la campeona europea España, el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

🇪🇸MAMÁAAAA, ESPAÑA METIÓ GOLAZO Y ESTÁ A NADA DE SER CAMPEÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026😭🏆



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Nico Williams recibe un centro largo por la derecha y acomoda de cabeza el esférico para que Ferrán Torres. defina con la parte interna del botín izquierdo para abrir el marcador finalmente a los 106 minutos —Luis Ruiz—.

Mikel Merino dispuso de una oportunidad que parecía inmejorable, al recibir un centro dentro del área, a unos pasos del arco defendido por “Dibu” Martínez. Sin embargo, su cabezazo se va por un lado.

Por un instante, parece que España toma la ventaja en el tiempo extra, cuando Nico Williams envía el balón al arco argentino.

Sin embargo, el árbitro invalida el tanto por un pisotón de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

Tres finales anteriores del Mundial terminaron con empate 0-0 después de los 90 minutos. Brasil-Italia en 1994, España-Países Bajos en 2010 y Alemania-Argentina en 2014. Sólo la final de 1994 siguió sin goles después de la prórroga, y Brasil se impuso por penales.