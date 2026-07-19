¿Cuántas veces ha llegado España a una final del Mundial? Este es su historial

La Selección de España vuelve a disputar una Final de la Copa del Mundo al enfrentar a Argentina en el Mundial 2026, donde intentará conquistar la segunda estrella de su historia y consolidarse entre las grandes potencias del futbol internacional.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente consiguió el boleto al partido por el campeonato después de eliminar a Francia en las semifinales y ahora buscará repetir la hazaña lograda hace 16 años en Sudáfrica 2010, cuando conquistó por primera vez el título mundial.

Las finales que ha disputado España en los Mundiales

La Copa del Mundo 2026 es apenas la segunda final oficial que disputa España desde que comenzó a participar en los Mundiales.

La primera llegó en Sudáfrica 2010, cuando La Roja derrotó 1-0 a Países Bajos en el estadio Soccer City de Johannesburgo gracias al inolvidable gol de Andrés Iniesta en tiempos extra, consiguiendo así el primer campeonato mundial de su historia.

Aunque en Brasil 1950 España también peleó por el título al disputar el grupo final del torneo (formato que entonces definía al campeón sin una final directa), estadísticamente la FIFA no la considera una final oficial.

Con ello, el duelo frente a Argentina será la segunda final mundialista reconocida para el conjunto español.

España busca su segunda estrella

Hasta el momento, España acumula una Copa del Mundo, conseguida en 2010, por lo que intentará igualar a selecciones como Francia y Uruguay, que cuentan con dos campeonatos mundiales.

Además, un nuevo título permitiría a La Roja convertirse en una de las pocas selecciones europeas con múltiples coronas y confirmar el exitoso proceso encabezado por Luis de la Fuente, quien ya conquistó la Eurocopa 2024 y ahora buscará cerrar el ciclo con el máximo trofeo del futbol.

Palmarés de la Copa del Mundo

Brasil: 5 títulos

Alemania: 4 títulos

Italia: 4 títulos

Argentina: 3 títulos

Francia: 2 títulos

Uruguay: 2 títulos

Inglaterra: 1 título

España: 1 título

El próximo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, España tendrá la oportunidad de escribir una nueva página dorada en su historia cuando dispute la Final del Mundial 2026 frente a Argentina, con la ilusión de levantar por segunda ocasión la Copa del Mundo.

ice