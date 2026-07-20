La incómoda reacción de Piqué al ver a Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira hizo historia al presentarse en el primer medio tiempo de la historia de los mundiales este 19 de julio del 2026 en la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, donde estuvieron presentes grandes celebridades.

Artistas como Anya Taylor Joy o Matt Damon estuvieron presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se dieron cita para alentar a la selección argentina. Sin embargo, Gerard Piqué también apareció en la escena, junto con sus hijos Sasha y Milán.

Piqué levou os filhos Milan e e Sasha para a final da #CopaDoMundo. Os meninos curtiram a música da mãe, Shakira, na abertura. ❤️



(📹: @diegosanchog) pic.twitter.com/CO96XKbktK — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 19, 2026

El director de la Kings League y ex pareja de Shakira no se pudo perder el partido de la selección española, pues recordemos que años atrás él formó parte de la misma e incluso fue gracias a ello que conoció a la que se convirtió en la madre de sus dos hijos.

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A pesar de esta importante unión, la pareja terminó de manera escandalosa después de que el atleta engañó a la artista con Clara Chia. Por este motivo, los famosos no han logrado reconciliarse y parecen llevar una relación áspera.

Pese a todo esto, Piqué apareció en el estadio donde se llevó a cabo la final del Mundial 2026 junto a sus hijos y en redes sociales, captaron el momento en que sus hijos disfrutaban de la canción ‘Dai Dai’ que su mamá interpretaba en vivo.

Y es que sus hijos lucían muy animados, pero su padre simplemente miraba hacia otro lado mientras que se realizaba el histórico medio tiempo frente a él. Su inexpresividad dejó claro que aún no consigue limar asperezas con su ex.

La incómoda reacción de Piqué al ver a Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 ı Foto: Especial

Rápidamente surgieron diversos comentarios sobre las imágenes del exfutbolista con sus hijos, desde quienes aseguraban que los pequeños son su karma por la admiración que tienen por su mamá, hasta los que señalaron que no tuvieron los mejores lugares y otros que mencionaron que el famoso se quedó muy atrás de Shakira en cuanto a fama y poder.

También destacó que los hijos y su padre acudieron solos al partido, pues en ningún momento se les vio acompañado de Clara Chia, quien a la fecha es la actual novia del español. Te dejamos algunas reacciones:

“Pobre Pique. Nunca podrá soportar que Shak siempre fue más que él“.

“El concepto que tú mamá cantante participa en todos los mundiales y Pique bueno... le toca ver sentado“.

“Jajajajaja Shakira le hubiera conseguido mejores ubicaciones“.

“¿Y no llevó a Clara Chia?"

“Estoy mal con los hijos de Shakira cantando Dai Dai justo al lado de su papá, el karma“.

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