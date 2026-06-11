La canción “Dai Dai”, interpretada por Shakira junto al nigeriano Burna Boy, es el himno oficial del Mundial 2026. Desde que fue estrenada, el tema ha despertado curiosidad entre los aficionados de todo el mundo, quienes se preguntan qué significa realmente esta expresión que da título al sencillo, descúbrelo en La Razón de México.
¿Qué significa ‘Dai Dai’, de la canción de Shakira y Burna Boy para el Mundial?
Aunque “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy no tiene una traducción literal, se trata de un juego multicultural de palabras que reúne expresiones de aliento en distintos idiomas. El término “Dai” funciona como un impulso, similar a frases como “Dale” en español, “Allez” en francés o “Let’s go” en inglés. La repetición refuerza la idea de avanzar y no rendirse.
La letra transmite un mensaje de resistencia, perseverancia y gloria, invitando a los oyentes a creer en sí mismos y a transformar las dificultades en fuerza. Además, el tema oficial del Mundial 2026 hace referencias a leyendas del futbol como Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Mbappé, entre otros.
Alejandro Fernández canta el Himno Nacional en partido inaugural del Mundial 2026
Letra de Dai Dai de Shakira feat. Burna Boy
Oh-eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh
Supiste desde el día en que naciste
Que este es el lugar al que perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Ven y sigue tu deseo
Donde hay ganas, hay una forma
Eres dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así fue como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
A solo un paso de distancia
Todos los momentos buenos y malos
Todas las lágrimas y el dolor
Lo has vivido todo y has seguido adelante
Solo hazlo otra vez
Ahora tienes que creer
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir tu sueño
En tu mejor nivel
Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Ahora hazlo con todo
No olvides lo que vales
Juega como tú sabes
La energía es contagiosa
Y nunca nos falla
Sueña en grande
Vamos, vamos, vamos
Del barro y las lágrimas hacemos oro
Somos más que carne y huesos
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
México, Japón, Corea y Países Bajos
Dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
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