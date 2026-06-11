Shakira en el video de 'Dai Dai'

La canción “Dai Dai”, interpretada por Shakira junto al nigeriano Burna Boy, es el himno oficial del Mundial 2026. Desde que fue estrenada, el tema ha despertado curiosidad entre los aficionados de todo el mundo, quienes se preguntan qué significa realmente esta expresión que da título al sencillo, descúbrelo en La Razón de México.

¿Qué significa ‘Dai Dai’, de la canción de Shakira y Burna Boy para el Mundial?

Aunque “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy no tiene una traducción literal, se trata de un juego multicultural de palabras que reúne expresiones de aliento en distintos idiomas. El término “Dai” funciona como un impulso, similar a frases como “Dale” en español, “Allez” en francés o “Let’s go” en inglés. La repetición refuerza la idea de avanzar y no rendirse.

La letra transmite un mensaje de resistencia, perseverancia y gloria, invitando a los oyentes a creer en sí mismos y a transformar las dificultades en fuerza. Además, el tema oficial del Mundial 2026 hace referencias a leyendas del futbol como Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Mbappé, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Alejandro Fernández canta el Himno Nacional en partido inaugural del Mundial 2026

Video de Shakira ‘Dai Dai’ supera 100 millones de vistas en Youtube ı Foto: IG: @shakira

Letra de Dai Dai de Shakira feat. Burna Boy

Oh-eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh

Supiste desde el día en que naciste

Que este es el lugar al que perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Dale, dale, dale

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Ven y sigue tu deseo

Donde hay ganas, hay una forma

Eres dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así fue como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

A solo un paso de distancia

Todos los momentos buenos y malos

Todas las lágrimas y el dolor

Lo has vivido todo y has seguido adelante

Solo hazlo otra vez

Ahora tienes que creer

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir tu sueño

En tu mejor nivel

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Ahora hazlo con todo

No olvides lo que vales

Juega como tú sabes

La energía es contagiosa

Y nunca nos falla

Sueña en grande

Vamos, vamos, vamos

Del barro y las lágrimas hacemos oro

Somos más que carne y huesos

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia

México, Japón, Corea y Países Bajos

Dale, dale, dale

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Te puede interesar: