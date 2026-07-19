Mbappé comparte por error FOTO de Ester Expósito con la camiseta de Francia

Ester Expósito y Kylian Mbappé se hicieron virales en redes sociales después de que el delantero del Real Madrid sorprendiera con una foto inédita de la actriz española en la que luce el uniforme completo de la selección francesa, incluyendo el brazalete de capitán.

La relación de los famosos ha dado mucho de qué hablar. Al inicio, causaron gran sorpresa en el público y después, comenzaron a generar polémica porque aseguraban que la misma había hecho que el desempeño del jugador bajara de manera considerable.

Mbappé comparte foto de Éster Expósito y la borra al momento

Fue a través de sus historias de Instagram que Kylian Mbappé publicó una foto de Ester Expósito en la que utiliza el uniforme de la selección de Francia, incluyendo el brazalete de capitán.

En la imagen, podemos verla en un cuarto de hotel con el atuendo completo, excepto por los tacos. Además, no llevaba calcetas y tenía el pelo lacio ligeramente despeinado.

La postal donde aparece con una expresión seria y las manos en la cintura, fue eliminada rápidamente de las redes sociales del futbolista francés. Sin embargo, al tratarse de una de las figuras más destacadas del deporte en la actualidad, la imagen quedó grabada en las redes sociales.

Y es que varios fanáticos lograron tomar captura de pantalla y luego, la difundieron en redes sociales. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones respecto a la situación.

Kylian Mbappé publicó esta foto en Instagram anoche durante unos pocos segundos y rápidamente la eliminó.



Es una foto de su novia Ester Expósito vestida con su equipación completa del equipo nacional francés, incluyendo la banda de capitán. pic.twitter.com/7G9aW4ruzc — Indie 505 (@Indie5051) July 19, 2026

Algunos consideran que la publicación pudo haberse tratado de un error y otros señalan que fue un impulso del futbolista al ver el apoyo de su novia. Algunos comentarios fueron:

"Me recuerda a Scary Movie cuando el hermano gay de los Wayans le hace poner su ropa de fútbol americano a Brenda“.

"Pues que hot tener un novio capitán y ponerte su ropa jajaja“.

“Era para close friends”.

"Que le compre el kit femenil o lo haga mas vistoso“.

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