¿El príncipe Alberto ignoró a Ester Expósito? El incómodo VIDEO en Montecarlo

Ester Expósito pasó de ser la sensación en La Casita de Bad Bunny a protagonizar un momento bochornoso recientemente, cuando fue ignorada por el príncipe Alberto en el Festival de Televisión de Montecarlo la noche del 12 de junio.

En la jornada, la actriz madrileña obtuvo un reconocimiento por su acenso en la industria audiovisual, lo que la hacía una de las invitadas destacadas; sin embargo, parece que no todo fluyó de la mejor manera todo el tiempo.

Ya en el pasado, Ester Expósito ha sufrido desplantes. Principalmente en desfiles de moda, la famosa ha sido ignorada por otras estrellas como Paris Jackson que la han dejado de lado en conversaciones durante desfiles

Ester Expósito sufre desplante del príncipe Alberto

A través de redes sociales, se hizo viral un video que a pesar de durar pocos segundos, generó una amplia reacción entre el público por el desplante que sufrió la estrella de 26 años de edad.

En el clip, la joven se acerca para saludar de manera respetuosa a Alberto de Mónaco y al periodista francés Michel Drucker. El último tarda unos segundos en darle la mano después de que ella se la extiende.

Sin embargo, lo increíble ocurre momentos después, cuando ella permanece en el sitio y ellos inmediatamente la dejan de lado mientras hablan entre si.

En el rostro de la famosa, podemos ver la impresión de Ester, quien sonríe de manera incómoda y con los ojos muy abiertos antes de mirar a otro lado, donde parecen señalarle que se mueva del sitio, a lo que ella accede rápidamente.

El público reaccionó con diversos comentarios. En muchos critican a los hombres por su actitud de ignorar a Ester Expósito, mientras que otros señalan que ya parece ser una situación común para la actriz. Te dejamos algunas de las reacciones:

“Siempre le pasan cosas así”.

“Espera, ¿Qué fue todo eso? Me siento mal por ella".

“No entiendo, ¿ella se metió o le dijeron que vaya y la organización se equivocó?“.

“Justo como ella trata a los fans”.

“¿Cómo se recupera socialmente de eso?"

“Pues me parece una falta de respeto de los señores”.

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