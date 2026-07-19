Uno de los momentos más comentados de la clausura del Mundial 2026 fue cuando Madonna apareció en el escenario junto a Ronaldinho y Ronaldo Nazario, futbolistas brasileños muy queridos por los amantes del futbol.

La Reina del Pop sorprendió con una puesta en escena llena de color, música y baile, por lo que fue ovacionada en el MetLife Stadium. Descubre de dónde es este ícono global capaz de trascender generaciones, cuál es su nombre completo, su edad y a qué equipo le va.

Madonna: ¿Cuál es su edad, de dónde es, cuál es su nombre completo y a qué equipo le va?

Madonna nació el 16 de agosto de 1958, por lo que actualmente tiene 67 años, sin embargo, pese a su edad, aún se mantiene en forma y con energía para dejarlo todo en el escenario en cada presentación.

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La cantante es originaria de Bay City, Míchigan, Estados Unidos, pero creció en el seno de una familia de origen italiano. Su nombre de nacimiento es Madonna Louise Ciccone.

Madonna ha vendido más de 400 millones de discos y es considerada la solista más exitosa de todos los tiempos.

Confessions on a Dance Floor │ Año: 2005 │ Con este disco volvió a las pistas de baile al rendirle homenaje al dance y a la música disco de los años 70 y 80. ı Foto: Especial

Entre sus mayores éxitos figuran “Like a Virgin”, “Material Girl”, “Papa Don’t Preach”, “La isla bonita”, “Like a Prayer”, “Express Yourself”, “Vogue”, “Take a Bow”, “Frozen”, “Music”, “Hung Up” y “4 Minutes”, muchos de ellos números uno en los principales mercados musicales.

Pero su interés no es sólo la música, la Reina del Pop también es una ferviente apasionada del futbol inglés, en especial del Chelsea. En varias ocasiones se le ha visto en la tribuna apoyando al equipo de Fulham, West London, Inglaterra.

Este gusto por la liga inglesa podría explicarse con su cambio de residencia pues, aunque nació en Estados Unidos, ha vivido durante años en Inglaterra.

🔵😳 No es IA, es la mismísima Madonna con la camiseta 26/27 del Chelsea en un streaming. pic.twitter.com/3FbDuK3VT5 — Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) May 29, 2026

Además, Madonna ha incursionado en el cine. Su papel más elogiado es el de Eva Perón en Evita (1996), que le valió el Globo de Oro a la Mejor Actriz de comedia o musical.

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