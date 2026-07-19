Madonna sorprende en show de medio tiempo de final del Mundial con Ronaldo y Ronaldinho

Madonna en su show del medio tiempo del Mundial 2026

Madonna era una de las celebridades más famosas del mundo y su participación en el medio del final del Mundial 2026 era una de las más esperadas.

La Reina del Pop interpretó su éxito “Music” de su álbum con el mismo nombre que salió en el año 2000.

La artista sorprendió al aparecer en una carro tubular o buggy en el que ella iba en el centro vestida de morado y abajo de ella estaban sentados dos de los futbolistas más legendarios del futbol que son Ronaldo y Ronaldinho.

Así se vio en el estadio el show de Madonna en el Mundial 2026 ı Foto: Diego Chávez

En el show recorrieron el túnel en el que salen los equipos al campo y una vez que llegaron a la cancha se bajaron del carrito y terminaron el show ahí.

Madonna con Ronaldinho y Ronaldo en el show de medio tiempo del Mundial 2026 ı Foto: AP

Ronaldinho vistió un traje deportivo en color amarillo y una boina en color negro, mientras que Ronaldo lució un traje similar, pero en color azul.

Si bien la participación de Madonna fue breve fue una de las más aclamadas del show.

Esta es la primera vez que una Copa del Mundo se hace un show de medio tiempo al estilo de la NFL en el Super Bowl.

La FIFA reunió a grandes estrellas de la música internacional, además de Madonna también se presentó el grupo de K-Pop BTS, Shakira, quien es la artista que canta el tema principal de la Copa del Mundo y también salieron los Muppets con una canción interpretada por niños del Coro Infantil PS22 y las marionetas.

Todo el show de medio tiempo del Mundial 2026 fue dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay.