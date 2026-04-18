Madonna sorprende en Coachella junto a Sabrina Carpenter

El segundo fin de semana de Coachella 2026 comenzó con una sorpresa histórica, Madonna apareció en el escenario junto a Sabrina Carpenter. El encuentro no solo emocionó a los asistentes, sino que sirvió para anunciar el nuevo disco de la Reina del Pop, titulado Confessions on a Dance Floor Part II.

Casi al final del concierto de Sabrina, la música cambió al ritmo de Vogue y Madonna apareció usando el mismo atuendo icónico que vistió hace 20 años. Juntas interpretaron varios éxitos, comenzando con Vogue y su coreografía original, seguido por el estreno en vivo de la canción inédita Bring Your Love.

Madonna & Sabrina Carpenter Coachella Live 2026 (full) #bringyourlove pic.twitter.com/HqImGw6NM3 — Juliaeno Targaryen & consorte: COADF II Era 🪩 )|( (@ppinkdiamondd) April 18, 2026

También ofrecieron una versión especial a capela de Get Together y cerraron de forma triunfal con Like a Prayer, un himno que unió las voces de ambas artistas en el escenario.

Madonna dio un emotivo discurso recordando que su primera vez en Coachella fue en 2006. Comentó que volver dos décadas después, usando la misma ropa de aquella época, era como cerrar un ciclo perfecto en su carrera.

También aprovechó para bromear sobre la diferencia de estatura con Sabrina Carpenter.

Nuevo álbum de Madonna

Madonna confirmó que su nuevo álbum se estrenará el 3 de julio. Además, tras el show, lanzó en plataformas digitales su nuevo sencillo llamado I Feel So Free. Esta canción tiene un estilo de música electrónica que recuerda a sus mejores éxitos de baile.

El festival seguirá este sábado con Justin Bieber y cerrará el domingo con la participación de Karol G, así que las sorpresas aun no terminan.