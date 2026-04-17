Fan abofetea a Ice Spice por negarse a hablar con ella en restaurante| VIDEO

La rapera estadounidense Ice Spice fue abofeteada por una fanática cuando la estrella se negó a conversar con ella en un restaurante. El momento se hizo viral y desató un debate cobre la privacidad de las estrellas.

De acuerdo con el medio TMZ, Ice Spice tuvo una riña con una fan después de haber sido agredida. Además, el representante legal de la famosa declaró que se tomarán acciones legales en contra de la desconocida. Ahora te contamos todos los detalles.

Ice Spice en los MTV VMAs ı Foto: Reuters

Ice Spice se pelea a golpes con la rapera

A través de redes sociales se hizo viral un video publicado por TMZ, el cual fue grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes, se muestra el momento exacto en el que la artista es abordada.

La mujer de 26 años de edad se encuentra junto a una acompañante cuando una mujer con una trenza larga se acerca a ellas. Después de unos momentos, podemos ver como comienza a acalorarse el ambiente.

Y es que la famosa se negó a entablar una conversación. Como respuesta, la otra mujer se lanzó a atacarla físicamente, generando una escena muy vistosa que rápidamente llamó la atención de los presentes.

Después de unos pocos segundos, una segunda persona tomó a la desconocida y la llevó fuera del establecimiento, aunque la rapera los iba siguiendo a ambos, visiblemente molesta.

😳 EXCLUSIVE: Ice Spice was slapped by a fan inside of an L.A. McDonald's. https://t.co/v9zZmQq05w pic.twitter.com/L1lvzOfGsF — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

Después, otra cámara en la calle captó el momento de otra confrontación, donde no faltaron nuevos empujones y ataques entre la celebridad y otros presentes. Según TMZ, la agresora fue identificada como Vayah, quien reveló que Spice la llamó “perra”, luego de que intentara entablar una conversación con ella dentro del restaurante.

Vayah publicó un video, compartido por TMZ, explicando que regresó a su automóvil tras su pelea, cuando Spice salió del restaurante para confrontarla una vez más. Reveló que la rapera agarró el celular de uno de sus amigos y lo arrojó al suelo.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar con comentarios como los siguientes: