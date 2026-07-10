Así llegó a Madonna el autorretrato de Frida Kahlo

Madonna reveló de qué manera consiguió un autorretrato único de Frida Kahlo, artista mexicana sobre quien siente una profunda admiración. La obra de arte es la pieza central de su colección.

Madonna habla de su conexión con Frida Kahlo

Fue en entrevista con Vogue Latinoamérica que Madonna explicó cómo nació su admiración por la pintora mexicana, así como el largo camino que ha recorrido para hacerse con la obra.

“Esta noche les mostraré una de mis piezas favoritas de todo el mundo. Es una pintura que Frida Kahlo pintó ella misma. A menudo se autorretrataba con monos sobre los hombros”, comentó.

A su vez, compartió una anécdota sorprendente de la esposa de Diego Rivera: “Ella sí tenía muchos monos, pero la razón por la que los tenía era porque los entrenaba para que le avisaran cuando su esposo le era infiel con otra mujer”, relató.

Madonna confesó que su fascinación por Frida comenzó cuando era estudiante en Detroit y admitió que su imagen la conmovió desde entonces hasta ahora:

“Existe la historia de la pintura, de cómo llegué a ser su dueña. En la preparatoria solo había un museo al que podías ir. Se llamaba el Instituto de Artes de Detroit. La primera vez que fui ahí había unos murales enormes de Diego Rivera por toda la pared, pero lo que realmente llamó mi atención fueron estas pequeñas fotografías, que estaban algo escondidas, de esta hermosa mujer mexicana. Me cautivó el aplomo que ella tenía y su belleza única. Realmente me conmovió y se volvió para mí como una especie de musa eterna”, dijo.

Fue años después que una coincidencia en Nueva York intensificó su deseo de tener una de las obras de la figura: “Me mudé a Nueva York desde Detroit, Michigan, y mientras paseaba por allí había una feria callejera y vi esta postal. Era de esta pintura. Eran mis primeros cinco minutos en Nueva York y la primera persona que vi fue Frida. Desde ese día me prometí que algún día tendría ese cuadro”.

Finalmente, logró adquirir la pintura de Frida Kahlo cuando esta salió a subasta. “Si eres una artista en apuros, una mujer que lucha por salir adelante y te sientes una marginada, entonces puedes llegar a identificarte con Frida”, sentenció.

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