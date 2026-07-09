SCJN analiza la prohibición para sacar obra de Frida

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer analizar si es constitucional la prohibición de exportar definitivamente obras de la pintora Frida Kahlo de particulares y definir si es posible que salgan de nuestro país de forma permanente. Ocho ministros votaron en favor de estudiar el asunto.

El amparo fue promovido por Banco Ve por Más, que hace tres años solicitó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) exportar de manera definitiva Autorretrato con Medallón, de Frida Kahlo, la cual fue rechazada en 2024 debido al decreto de 1984 emitido por el entonces presidente Miguel de la Madrid, que declara monumento artístico toda la obra de la artista mexicana, ya sea propiedad de la nación o de particulares, además de establecer en el artículo 6 que queda prohibida la exportación definitiva de las piezas.

En el litigio, Banco Ve por Más cuestiona si el artículo 6 contraviene el 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que establece que los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular podrán ser exportados temporal o definitivamente, mediante permiso del instituto competente.

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“Me parece de suma importancia que podamos verificar si esa disposición contraviene lo dispuesto en el artículo 16. Por estas razones que involucran el posicionamiento de esta Suprema Corte frente a derechos culturales y en materia de jerarquía normativa, votaré a favor de reasumir la competencia originaria”, dijo el ministro Giovanni Figueroa Mejía.

El ministro Arístides Guerrero García indicó que es importante “llegar a una definición constitucional”.

La resolución de la SCJN será relevante, debido a que recientemente la adquisición de la Colección Gelman, la cual incluye obras de Frida, por parte del empresario Marcelo Zambrano, generó un debate sobre el futuro de las obras que viajarán a España con la promesa de que vuelvan dentro de dos años.