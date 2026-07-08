Protestan afuera del Dolores Olmedo

Integrantes del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo protestaron ayer afuera del inmueble para exigir al Comité Técnico del Fideicomiso Dolores Olmedo Patiño que se mantengan los martes de entrada libre para el público en general.

Aunque intentaron entregar un oficio para hacer oficial su solicitud, no les recibieron el documento, por lo que tuvieron que mandarlo a un correo electrónico.

Denunciaron que después de la reapertura del Museo Dolores Olmedo, el pasado 30 de mayo, la entrada gratuita desapareció y hay una nueva tarifa. “El precio de 162 pesos para visitantes nacionales y de 70 pesos para habitantes de Xochimilco pudiera no ser oneroso para un sector poblacional, pero es inaccesible para amplios grupos con menores ingresos”, externaron.

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Asimismo, dieron a conocer el arranque de una campaña que impulsan desde ayer para lograr la Declaratoria del Museo Dolores Olmedo en La Noria, Xochimilco, como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.

Pedirán firmas en Change.org, recolectarán rúbricas en las comunidades de Xochimilco y el resto de la ciudad, además de que solicitarán la intervención del Congreso de la capital, la Presidencia, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Cultura federal, al igual que la jefatura de Gobierno, la Secretaría de Cultura local y la alcaldía, detallaron.