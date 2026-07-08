Roban obras en la Parroquia de San Cosme

DOS ESCULTURAS que representaban a ángeles, tres placas de bronce, una réplica de Leonora Carrington y una pieza inspirada en el trabajo de Remedios Varo fueron robadas en la Parroquia de San Cosme y Damián, denunció ayer en un video el padre José de Jesús Aguilar, canónigo de la Catedral Metropolitana y subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México.

“Son esculturas en bronce de un tamaño grande que representaban a dos ángeles cargando a un niño en homenaje a los que habían fallecido por cáncer. Al ser pesadas, no pudieron ser aventadas por la reja. El asaltante entró por este lugar, saltó, y como no pudo llevarse las piezas, tuvieron que romper una cadena (de la puerta que da acceso al atrio) para poder abrir y llevárselas”, narró.

El Tip: El museo Dolores Olmedo tiene la mayor colección de Diego Rivera y Frida Kahlo. Estuvo seis años cerrado.

El hurto ocurrió la madrugada de ayer, entre las 4:00 y las 5:00 horas.

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En otro video que compartió, el sacerdote José de Jesús Aguilar mostró cómo un sujeto encapuchado ingresó al atrio y jaló una escultura para llevársela.

Dijo que las placas sustraídas tienen un costo elevado, una era en solidaridad con las víctimas y familiares de personas desaparecidas; otra era dedicada a las artistas Leonora Carrington y Remedios Varo; y una más honraba a las mascotas. “Quizás sólo las vaya a vender como material”, lamentó.

150 mil pesos es el valor de las piezas robadas

Exhortó a que no se compren las piezas robadas en caso de que el ladrón intente venderlas. “Pedimos que la gente, si se entera de los ángeles que han sido sustraídos, no los compre y denuncie a las personas que han cometido este hurto”, dijo el padre.

También se solicitó a la población si tiene información de las piezas y placas robadas, envíe un correo electrónico a santoscosmeydamian@yahoo.com.mx para dar con los responsables.

Comentó que se seguirá apostando por que la parroquia sea un “lugar de fe, pero también de arte”.

El templo se encuentra en Serapio Rendón 5, en la colonia San Rafael.